به گزارش خبرگزاری مهر، "کارلوس کی‌روش"، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به اظهارات علی فتح‌الله‌زاده، مدیرعامل باشگاه استقلال تهران در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها، گفت که پاسخ این اظهارات را با جزئیات کامل طی یک بیانیه در آینده نزدیک خواهد داد.

به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، کی‌روش در این باره گفت: باتوجه به اظهارات تحریک کننده مدیرعامل باشگاه استقلال در مورد مصدومیت پژمان منتظری، ما معتقدیم که یک پاسخ شفاف و روشن، مورد نیاز است. این اظهارات تفرقه انگیز فقط تمرکز تیم ملی را از بین برده و در کار آماده سازی تیم ملی برای دیدار حساس مقابل قطر در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2014 خلل ایجاد می‌کند. وظیفه من از دیدگاه حرفه‌ای خودم این است که در آینده نزدیک، پاسخی با جزئیات کامل را طی یک بیانیه اعلام نمایم.

علی فتح الله زاده روز جمعه در بخشی از این گفتگو اظهار داشته بود: "... آقای کی‌روش! سؤال من از شما این است؛ شما که چنین توصیه‌هایی می‌کنید چرا وقتی در بازی با ازبکستان منتظری در نیمه اول آسیب دید و همسترینگ او پاره شد، با روش طب سنتی روی او کار کردید و در نیمه دوم به او بازی دادید.

به کادر پزشکی تیم ملی بگویید که پاسخ ما را بدهند. چون آنها می‌دانند طب سوزنی در این شرایط غلط است. بهتر است کی‌روش کار خودش را انجام دهد و من هم به او احترام می‌گذارم و همانطور که دیدید تا به امروز استقلالی‌ها عصای دست او بودند ولی انتظار دارم در حد تیم ملی صحبت کند".

تیم ملی فوتبال کشورمان روز سه شنبه هفته جاری 23 خردادماه در چارچوب هفته سوم از مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا در ورزشگاه آزادی از تیم ملی قطر پذیرایی خواهد کرد.