  1. بین الملل
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۲۸

احتمال تعویق انتخابات مجلس موسسان لیبی افزایش یافت

احتمال تعویق انتخابات مجلس موسسان لیبی افزایش یافت

سخنگوی شورای انتقالی لیبی از احتمال تعویق انتخابات مجلس موسسان این کشور در صورت درخواست کمیته عالی انتخابات این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "محمد الحریزی" سخنگوی شورای انتقالی لیبی اعلام کرد: در صورتی که کمیته ملی عالی انتخابات درخواست تعویق انتخابات را مطرح کند می توان این انتخابات را برای مدت کوتاهی به تعویق انداخت.

این در حالی است که شورای انتقالی در ماه مه گذشته اعلام کرده بود به هیچ عنوان این انتخابات به تعویق نخواهد افتاد.

این انتخابات قرار است 19 ژوئن جاری(30 خرداد) برگزار شود و مجلس موسسان که از طریق این انتخابات تعیین خواهند وظیفه تدوین قانون اساسی را بر عهده خواهند گرفت.اعضای این مجلس 200 نفر خواهد بود.

کد مطلب 1622434

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