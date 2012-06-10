به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتهای بسکتبال قهرمانی غرب آسیا با حضور ایران و تیمهایی از یمن، سوریه، اردن، فلسطین و لبنان طی روزهای 22 تا 26 خردادماه در امان اردن برگزار میشود. تیمهای شرکت کننده در این دوره از رقابتها به صورت دورهای با یکدیگر دیدار میکنند. در روز نخست این رقابتها که از فردا دوشنبه آغاز میشود، تیم ملی ایران به مصاف یمن میرود.
- برنامه دیدارهای تیم ملی بسکتبال ایران در دوازدهمین دوره رقابتهای قهرمانی غرب آسیا به شرح زیر است:
دوشنبه 22 خردادماه
* ایران - یمن
سه شنبه 23 خردادماه
* ایران - فلسطین
چهارشنبه 24 خردادماه
* ایران - لبنان
پنجشنبه 25 خردادماه
* ایران - سوریه
جمعه 26 خردادماه
* ایران - اردن
در پایان دوزادهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا دو تیم برتر سهمیه حضور در رقابتهای جام استانکوویچ را به دست میآورند که 24 شهریورماه تا اول مهرماه در چین تایپه برگزار میشود. ایران مدافع عنوان قهرمانی مسابقات بسکتبال غرب آسیاست.
تیم ملی بسکتبال ایران با ترکیبی متشکل از صمد نیکخواه بهرامی، مهدی کامرانی، حامد آفاق، آرن داودی، جواد داوری، سعید داورپناه، اصغر کاردوست، روزبه ارغوان، محمد جمشیدی، جابر روزبهانی و رضا لطفی برای حضور در مسابقات غرب آسیا عازم اردن شده است. محمد حسنزاده به دلیل مشکل نظام وظیفه نتوانست تیم ملی را در این سفر همراهی کند.
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