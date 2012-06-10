  1. ورزش
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۵۴

مسابقات بسکتبال غرب آسیا از فردا آغاز می‏شود

مسابقات بسکتبال غرب آسیا از فردا آغاز می‏شود

دوازدهمین دوره مسابقات بسکتبال غرب آسیا از روز دوشنبه با حضور ایران و پنج تیم دیگر در اردن آغاز می‏شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابت‏های بسکتبال قهرمانی غرب آسیا با حضور ایران و تیم‌هایی از یمن، سوریه، اردن، فلسطین و لبنان طی روزهای 22 تا 26 خردادماه در امان اردن برگزار می‏شود. تیم‌های شرکت کننده در این دوره از رقابت‏‎ها به صورت دوره‎ای با یکدیگر دیدار می‎کنند. در روز نخست این رقابت‏ها که از فردا دوشنبه آغاز می‎شود، تیم ملی ایران به مصاف یمن می‏رود.

- برنامه دیدارهای تیم ملی بسکتبال ایران در دوازدهمین دوره رقابت‏های قهرمانی غرب آسیا به شرح زیر است:
دوشنبه 22 خردادماه
* ایران - یمن

سه شنبه 23 خردادماه
* ایران - فلسطین

چهارشنبه 24 خردادماه
* ایران - لبنان

پنجشنبه 25 خردادماه
* ایران - سوریه

جمعه 26 خردادماه
* ایران - اردن

در پایان دوزادهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا دو تیم برتر سهمیه حضور در رقابت‏های جام استانکوویچ را به دست می‏آورند که 24 شهریورماه تا اول مهرماه در چین تایپه برگزار می‎شود. ایران مدافع عنوان قهرمانی مسابقات بسکتبال غرب آسیاست.

تیم ملی بسکتبال ایران با ترکیبی متشکل از صمد نیکخواه بهرامی، مهدی کامرانی، حامد آفاق، آرن داودی، جواد داوری، سعید داورپناه، اصغر کاردوست، روزبه ارغوان، محمد جمشیدی، جابر روزبهانی و رضا لطفی برای حضور در مسابقات غرب آسیا عازم اردن شده است. محمد حسن‌زاده به دلیل مشکل نظام وظیفه نتوانست تیم ملی را در این سفر همراهی کند.

کد مطلب 1622435

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