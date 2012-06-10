نامه مقتدی صدر برای بان کی مون/ تحرکات منفی علاوی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مقتدی صدر رهبر جریان صدر در اظهاراتی تامل برانگیز از سازمان ملل متحد خواست که برای حل بحران سیاسی عراق وارد عمل شود.

یک منبع نزدیک به مقتدی صدر اعلام کرد که وی نامه ای را به "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال کرده است و از وی خواسته است در حل بحران فعلی عراق دخالت کند.

این منبع که خواست نامش فاش نشود افزود: مقتدی صدر در جریان این نامه از آنچه انحصار طلبی قدرت و بی عدالتی در عراق خواند، شکایت کرده است.

از سوی دیگر "ایاد علاوی" رئیس فهرست العراقیه نیز شب گذشته در پایان یک نشست فوق العاده در موصل که جریان صدر و ائتلاف اتحاد کردستان عراق نیز در آن حضور داشتند بر ضرورت سلب اعتماد از نوری المالکی نخست وزیر این کشور تاکید کرد.

وی در عین حال به دخالت کشورهای عربی و منطقه ای در امور داخلی عراق هشدار داد و اعلام کرد که مسائل داخلی این کشور تنها به خود عراقی ها مربوط می شود.

سلب اعتماد از نخست وزیر نیازمند درخواست رئیس جمهور از پارلمان است و برای اینکه این اقدام صورت گیرد از مجموع 325 نماینده پارلمان باید فرمول نصف به علاوه یک در نظر گفته شود.

از سوی دیگر خبرگزاری براثا نیز به نقل از جلال طالبانی رئیس جمهور عراق گزارش داد که تعداد نمایندگانی که با سلب اعتماد از نوری المالکی موافقت کرده اند 160 نفر است که تاکنون به حد نصاب 163 نفر نرسیده است.