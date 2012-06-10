پرداخت زکات تضمین کننده بقای نظام اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ملاعبدالله غفوری در همایش زکات شهرستان روانسر اظهار کرد: ترویج فرهنگ زکات رمز بقای اقتصادی نظام اسلامی است.

وی گفت: دین اسلام برای تامین نیازهای فقرا و توازن اجتماعی زکات را بر همه مسلمانان واجب کرده تا از این طریق سعادت جامعه و کاهش اختلاف طبقاتی را فراهم آورد.

غفوری ترویج و تبلیغ آموزه‌های دینی و فرائض اسلامی از جمله زکات رایکی از اصول بنیادی مکتب اسلام برشمرد و بر آگاه‌سازی و توجیه کشاورزان برای شیوه‌های آسان در پرداخت زکات تاکید کرد.

امام جمعه روانسر تصریح کرد: شهرستان روانسر رتبه برتر پرداخت زکات را در استان کرمانشاه داراست و این مایه دلگرمی مسئولان برای خدمت بیشتر به مردم این منطقه است.