پرداخت زکات تضمین کننده بقای نظام اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ملاعبدالله غفوری در همایش زکات شهرستان روانسر اظهار کرد: ترویج فرهنگ زکات رمز بقای اقتصادی نظام اسلامی است.
وی گفت: دین اسلام برای تامین نیازهای فقرا و توازن اجتماعی زکات را بر همه مسلمانان واجب کرده تا از این طریق سعادت جامعه و کاهش اختلاف طبقاتی را فراهم آورد.
غفوری ترویج و تبلیغ آموزههای دینی و فرائض اسلامی از جمله زکات رایکی از اصول بنیادی مکتب اسلام برشمرد و بر آگاهسازی و توجیه کشاورزان برای شیوههای آسان در پرداخت زکات تاکید کرد.
امام جمعه روانسر تصریح کرد: شهرستان روانسر رتبه برتر پرداخت زکات را در استان کرمانشاه داراست و این مایه دلگرمی مسئولان برای خدمت بیشتر به مردم این منطقه است.
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