به گزارش خبرنگار مهر، درحالی اختلافات بین دو وزارتخانه جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (بازرگانی سابق)در اواسط سال 90 موجب افزایش ورود دام قاچاق به کشور شد که مردم قربانی اصلی بیماری‌های مشترک بین انسان و دام در کشور هستند.

با بروز و ظهور نشانه های بیماری خطرناک مشترک بین انسان و دام بنام تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در برخی از شهرهای کشورزنگ خطری برای مسئولان به صدا درآمد به‌طوری‌که برخی از نمایندگان منتخب مردم در مجلس نهم اخیرا درصحن علنی مجلس و در جریان بررسی مشکلات بخش کشاورزی با انتقاد از عملکرد مسئولان دولتی نسبت به واردات بی رویه گوشت به کشور صراحتا اعلام کردند که واردات گوشت از برخی کشورها مثل پاکستان به صورت کاملا غیر بهداشتی در کشور اتفاق می افتد و تحقیقات مرکز پژوهشها نشان می دهد یک عده خاص در واردات گوشت دست دارند.

صادرات سالانه 350 هزار راس دام به کشورهای عربی

این واکنشها درحالی است که مدیرکل مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی درگفتگو با مهربا اعلام اینکه 350 هزار راس دام سبک تا پایان خردادماه سال جاری به کشورهای عربی صادر خواهد شد، گفت: سال گذشته در حدود 350 هزارراس دام سبک به کشورهای حوزه خلیج فارس و در حدود 1050 راس دام سنگین (تلیسه) به صورت موردی به کشورهای افغانستان و تاجیکستان صادر شد. به گفته این مقام مسئول، صادرات دام سبک در حدود 600 هزار دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته است.

به گزارش مهر، اگرچه صادرات 350 هزار راس دام سبک به بهانه ارزآوری صورت گرفته است اما آیا واقعا انجام این کار به تنهایی می تواند توجیه قابل قبولی برای ایجاد نوسانات شدید قیمتی، برهم خوردن تعادل بازار، رشد 60 درصدی قیمت گوشت وهمچنین کمبود گوشت سالم در کشوربه حساب آید؟!

به هرحال هم اکنون که عملکرد سازمان دامپزشکی نسبت به نظارت بر واردات گوشت قرمز توسط نمایندگان مجلس زیرسئوال رفته است و مصرف گوشت قرمز به دلیل هشدارهای این سازمان در قبال شیوع گسترده بیماری تب کریمه کنگو به عنوان مخاطره آمیزترین اقدام توسط مردم قلمداد می شود، با محسن مشکات معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی به گفتگو نشستیم.

وی در گفتگو با مهر درخصوص عملکرد این سازمان در نظارت بر واردات گوشت اظهارداشت: با توجه به اینکه سازمان دامپزشکی مسئولیت نظارت بهداشتی و شرعی واردات گوشت را برعهده دارد، این سازمان ناظرین بهداشتی و شرعی خود را به کشورهایی که قرار است ازآنجا گوشت به کشور وارد شود می فرستد تا بر نحوه ذبح و صادرات آن نظارت داشته باشند.

واردات گوشت غیربهداشتی نیست

وی با تاکید براینکه بنابراین هیچ گوشتی در خارج از کشور برای ایران تولید نمی شود مگر اینکه هم نماینده بهداشتی و هم نماینده شرعی سازمان دامپزشکی بر ذبح آن نظارت کرده باشند، گفت: پس از اینکه گوشت وارداتی طی شرایط "زنجیره سرد" از مبادی قانونی وارد کشور می شود تا زمانی که نمایندگان سازمان دامپزشکی از آن محموله گوشت نمونه برداری نکنند و در آزمایشگاه بررسی های لازم را بر روی آن انجام ندهند، گمرک اجازه ترخیص محموله گوشت را صادر نمی کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه پس از محرز شدن سلامت گوشت برای سازمان دامپزشکی اجازه ترخیص محموله گوشت صادر خواهد شد، گفت: بنابراین نمی توان گفت واردات گوشت به کشور غیربهداشتی است.

وی درعین حال تصریح کرد: البته ممکن است در کنار آن تخلف‌هایی هم صورت بگیرد اما این به مفهوم غیربهداشتی بودن همه گوشت‌های وارداتی نیست، ضمن اینکه به دلیل خاصیت فسادپذیری بالای گوشت امکان قاچاق آن بسیار کم است.



معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی درخصوص واردات غیرمجاز(قاچاق) دام به داخل کشورنیز گفت: متاسفانه این مسئله همواره به دلیل تفاوت قیمت دامها وجود داشته به طوری‌که میزان قاچاق دام از مبادی ورودی شرقی کشور بسیار زیاد است.

وی افزود: ورود دام آلوده به کشور مخاطراتی را به همراه دارد که از جمله آن می توان به وجود بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و تب برفکی در این دامها اشاره کرد.

قاچاق دام عامل ورود تب کریمه به ایران

سعید سلطانی سروستانی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران هم در این رابطه به مهر گفت: وقتی واردات قاچاق دام به کشور صورت گیرد ، سازمان دامپزشکی بر روی آن هیچ نظارتی ندارد و این مسئله موجب ورود دام آلوده به کشور می‌شود.

وی شیوع بیماری تب کریمه کنگو را ناشی از واردات دام قاچاق به کشور دانست و افزود: بیماریهای زیادی از جمله بیماری خطرناک تب کریمه کنگو که مشترک بین دام و انسان است، از طریق واردات قاچاق دام به کشور صورت می گیرد که باید مسئولان ذیربط راه حلی برای این موضوع بیاندیشند.

کشتارگاه‌های ایران میزبان نهایی گاومیش‌های پیرهندی

در این رابطه ناصرنبی پوررئیس جامعه دامپزشکان ایران درگفتگو با مهر اظهارداشت: متاسفانه مسئولان امر برای تنظیم بازار و به دلیل تفاوت قیمتی اقدام به واردات گوشت گاومیش پیر از هندوستان می کنند که این موضوع خود دارای اشکالات فراوانی است و باید هرچه زودتر به این موضوع رسیدگی شود.

به گفته وی، واردات گوشت با استخوان نیز می تواند منشاء بیماری‌های مختلفی از جمله تب برفکی باشد و بایستی دولت برای جلوگیری از این مسئله همانند کشورهای دیگر از واردات گوشت با استخوان به کشورممانعت به عمل آورد.



رئیس جامعه دامپزشکان ایران اضافه کرد: همچنین اقدام دولت در واردات دام زنده از پاکستان و افغانستان نیز محل اشکال است چراکه دامها در شرایط اسف بار بهداشتی در این کشورها پرورش پیدا می کنند.

طرح تحقیق و تفحص از دامپزشکی در مجلس نهم کلید خورد

این اظهارات درحالی است که اواخربهمن ماه سال گذشته جلال محمودزاده عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم ، در مورد گزارش تحقیق و تفحص از واردات دام زنده به کشور گفته بود : کلیات گزارش این تحقیق و تفحص این بود که واردات دام زنده از کشورهای غیرتایید شده مثل هندوستان مشکلاتی را برای منابع دامی کشور ایجاد کرده است، چرا که دام‌هایی که از هندوستان وارد کشور شده‌اند، از مسیر پاکستان عبور کرده‌اند و در مورد سلامت آنها ابهاماتی وجود داشته است.

وی ادامه داده بود که البته با توجه به خشکسالی‌های اخیر و تب برفکی وارداتی هم، منابع دامی دچار مشکلاتی شده‌اند اما در هر صورت گزارش این تحقیق و تفحص هنوز آماده نشده است و ارائه نهایی آن به بعد از انتخابات موکول شده است.

در این رابطه، سیدمحمدعلی بزرگواری نماینده مردم کهکیلویه در مجلس نهم و دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم در گفتگو با مهراظهارداشت: در مجلس هشتم قرار بود به خاطر واردات دام و گوشتهای آلوده به کشور از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی تحقیق و تفحص صورت بگیرد که بنا به دلایلی این کار اتفاق نیفتاد.

وی اعلام کرد: هفته آینده که کمیسیون‌های تخصصی در مجلس تشکیل شود، مسئله واردات دام و گوشتهای آلوده به کشور را در دستورکار قرار خواهیم داد.

قاچاق سالانه 750 هزار راس دام به کشور



ازسویی دیگر، مهدی ابویی معاون پیشگیری و هماهنگی امور سازمانها و استانها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مهر گفت: درسالهای 87 و 88 ورود دام قاچاق خصوصا از پاکستان به صورت بی رویه افزایش پیدا کرد.



وی با بیان اینکه این مسئله موجب شد در نیمه دوم سال 88 انواع مختلف بیماریهای مشترک بین انسان و دام در کشورمان شیوع پیدا کند به طوری‌که دامهای بومی هم تحت تاثیر قرار گرفتند، گفت: این وضعیت به حدی اسف بار بود که رئیس سازمان دامپزشکی اواخر سال 88 در مصاحبه اش اعلام کرد به دلیل قاچاق دام آلوده از پاکستان هم اکنون کشوردر وضعیت بحرانی قرار دارد.



این مقام مسئول با بیان اینکه نیروی انتظامی همه تلاش خود را برای جلوگیری از ورود دام قاچاق به کشور انجام می داد اما این اقدامات در مقابله با حجم عظیم قاچاق دام به کشورکه سالانه به طور متوسط در حدود 700 تا 750 هزار راس بود، کافی نبود، گفت: درهمان سال به دلیل وخامت اوضاع کارگروه ویژه مبارزه با قاچاق دام که مرکب از چند ارگان مثل نیروی انتظامی و سازمان دامپزشکی بود، تشکیل شد و به منطقه سیستان و بلوچستان اعزام شدند و وضعیت را مورد بررسی قرار دادند.



وی خاطرنشان کرد: درنهایت به عنوان تنها راه برای حل این معضل تصمیم گرفته شد که ورود دام را به کشور آزاد بگذاریم به طوریکه افراد دامها را به صورت مجاز وارد کنند و با اعمال سیستم قرنطینه از ورود دام آلوده به کشور ممانعت به عمل آوریم.



ابویی با بیان اینکه از تیرماه سال 89 در چند نقطه مرزی با کشور پاکستان مراکز قرنطینه دام از سوی بخش خصوصی و زیرنظر سازمان دامپزشکی مستقر شدند، گفت: این مراکز قرنطینه ای در حدود 3 هفته دامها را نگهداری می کردند و سپس آنها را برای کشتار به سیستان و بلوچستان می آوردند و با تائید دامپزشکی آن را درکل کشورتوزیع می کردند.



چرا قاچاق دام دوباره افزایش یافت؟



وی افزود: این اقدام موجب شد اولا واحدهای کشتارگاه صنعتی در سیستان و بلوچستان که در حدود 13 عدد بودند و تعطیل شده بودند، مجددا شروع به کار کرده و در حدود 5 هزار نفر در این واحدها مشغول به کار شوند.



این مقام مسئول با اشاره به ظرفیت 50 هزارراسی این کشتاگاهها گفت: همچنین واحدهای صنعتی بسته بندی گوشت هم در این استان فعال شدند و عده ای هم در این واحدها مشغول به کار شدند.



وی با بیان اینکه مجموعه این اقدامات موجب شد میزان قاچاق دام به کشور تا حد زیادی کاهش یابد به طوریک‌ه به تدریج بحران شیوع بیماریهای مشترک بین دام و انسان هم تحت کنترل درآمد، گفت: دراواخر سال 89 درحدود 70 درصد میزان قاچاق دام به کشور نسبت به سال 88 کاهش پیدا کرد.



معاون پیشگیری و هماهنگی امور سازمانها و استانها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزبا اشاره به اینکه متاسفانه از تیرماه سال 90 به دلیل اختلافات وزارت جهادکشاورزی با وزارت بازرگانی وقت جلوی واردات گوشت به کشور گرفته شد، گفت: این روند که تا آبان ماه ادامه داشت، مجددا موجب افزایش قاچاق دام به کشور و گسترش بیماریهای مشترک بین انسان و دام شد.



طرح هویت دار کردن دام اجرا نشد؟



وی با بیان اینکه به دلیل وضعیت به وجود آمده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع را درجلسات دولت پیگیری کرد، گفت: بالاخره در یکی از این جلسات استاندار سیستان و بلوچستان مجوز واردات دام کنترل شده را صادر کرد و دوباره کارگروه ویژه فعال شدند و مراکز قرنطینه دامها به تدریج در مناطق مرزی تکمیل ترشدند.



ابویی با اشاره به اینکه اقدامات زیادی در این رابطه انجام شد که یکی از این اقدامات این بود برای اینکه دربین راه دام قاچاق به دامهای وارداتی اضافه نشوند، دامهایی را که به صورت مجاز وارد کشور شده بودند را پلاک کوبی کردیم، گفت: با مجموعه اقدامات انجام شده در اواخر سال گذشته درحدود 80 درصد میزان قاچاق دام به کشور نسبت به سال 88 کاهش یافت و بحران بیماریهای مشترک بین انسان و دام تا حد زیادی رفع شد.



وی در ادامه وزارت جهادکشاورزی را به دلیل اهمال در اجرای طرح هویت دار کردن دام در رابطه با جلوگیری از قاچاق دام به کشور و شیوع بیماریهای مشترک بین انسان و دام، مقصر دانست و افزود: متاسفانه وزارت جهادکشاورزی قرار بود در سالهای 89 و 90 طرح هویت دار کردن دام را اجرا کند ولی اعلام کرد که اعتبار کافی برای انجام این کار را در اختیار ندارد درحالی که ستاد به این دستگاه ابلاغ کرد که حداقل در دو استان سیستان و بلوچستان و کرمان این طرح را اجرا کند که متاسفانه اقدام عملی از سوی این وزارتخانه در آن مقطع صورت نگرفت.



وی همچنین درخصوص میزان کشفیات نیروی انتظامی از قاچاق دام به کشورطی 3 سال گذشته گفت: کشفیات نیروی انتظامی از قاچاق دام در سال 88 در حدود 80 هزارراس، در سال 89 درحدود 30 هزار راس و در سال 90 درحدود 15 هزار راس بوده است.

*گزارش از محمدابراهیم پاکزاد