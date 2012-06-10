اعتراض نمایندگان به نحوه انتخاب اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی جمعی از نمایندگان نسبت به انتخاب اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس انتقاد کردند.

رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم با استناد به اصولی از قانون اساسی در این باره اظهار داشت: بر اساس جلسه دیروز برای انتخاب اعضای کمیسیون ها، برخی نمایندگان که 3 - 4 دوره در مجلس هستند و 8 یا 12 سال سابقه عضویت در کمیسیون ها را دارند به عنوان عضو آن کمیسیون انتخاب نشده اند.

وی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس یادآور شد: مسئولیت اجرای صحیح آیین نامه داخلی مجلس با رئیس مجلس است.

وی گفت : پیشنهاد می کنم روسای شعبی که رعایت امانت و تقوا را نکرده اند مجددا تشکیل جلسه دهند و در این انتخاب ها تجدید نظر شود.

عبداللهی لزوم انتخاب اعضای کمیسیون ها بر اساس تجربه، تخصصی و سابقه عضویت را یادآور شد و گفت: نباید نظر شخصی خود را اعمال کنیم برای کسانی که 8 سال سابقه عضویت در کمیسیون ها را دارند چه جوابی داریم؟

وی خطاب به لاریجانی گفت: ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس می گوید اگر رئیس مجلس اخطار را وارد بداند باید ترتیب اثر بدهد.

لاریجانی در پاسخ به عبداللهی گفت: ماده 47 آیین نامه داخلی روشن است اگر کمیسیون هایی بیش از حد متقاضی داشت روسای شعب باید بر اساس اولویت هایی چون تجربه، تخصصی و سابقه عضویت در کمیسیون ها اعضا را انتخاب کنند. چهارچوب همین است ، در برخی موارد نادر پیش آمده است که افراد در کمیسیون های امنیت ملی، انرژی و برنامه و بودجه سوابقی داشته اند که به نظر من هم باید لحاظ می شده و باید برای آن فکری کرد اما رئیس مجلس نمی تواند افراد را راسا جابجا کند.

بر اساس این گزارش موسوی لارگانی نماینده فلاورجان نیز در تذکری سوگند اعضای هیات رئیسه را یادآور شد و نسبت به عدم انتخاب خود به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی با وجود سابقه عضویت در این کمیسیون اعتراض کرد.

وی گفت: انتخاب اعضای کمیسیون ها سلیقه ای بوده است من کسی هستم که عضو کمیسیون اقتصادی بوده ام و یک دقیقه در طول مجلس هشتم در جلسات مجلس و کمیسیون ها غیبت نداشته ام .

موسوی لارگانی گفت: دیروز سلیقه ای عمل شد آنها که لابی گری کردند عضو کمیسیون های دلخواه شدند اما کسانی که حقشان بود و تجربه داشتند رای نیاوردند. این در حالیست که روسای شعب قسم یاد کرده اند که سلیقه ای عمل نکنند.

لاریجانی در پاسخ به موسوی لارگانی گفت: تذکر شما باید به روسای شعب باشد چون آنها تصمیم گیری کرده اند. هیات رئیسه یک وظایفی دارد و این تذکرات ربطی به جلسه امروز ما ندارد.

ایرج ندیمی نماینده لاهیجان نیز در تذکری از هیات رئیسه مجلس خواست انتخاب اعضای کمیسیون ها بر اساس تحصیلات، تجربه و تخصص باشد.

وی گفت: معمولا کمیسیون ها مملو از کسانی می شود که تنها علاقه‌مند به کمیسیون هستند و این بر خروجی کمیسیون و مجلس اثرگذار است.

نماینده لاهیجان از هیات رئیسه خواست در انتخاب اعضای کمیسیون ها تجدید نظر کند و آنهایی که تجربه دارند و می توانند در طرح ها و لوایح اثرگذار باشند در کمیسیون ها انتخاب شوند.

وی به هیات رئیسه یاد آور شد: حضور نایب رئیس مجلس در جلسه روسای شعب برای انتخاب اعضای کمیسیون ها مسئولیت هیات رئیسه را نشان می دهد. بنابراین هیات رئیسه باید وارد عمل شود.

محمدرضا تابش نماینده اردکان نیز طی اخطار قانون اساسی با استناد به اصولی از قانون نسبت به عدم انتخاب خود در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که سابقه 12 ساله در کمیسیون تلفیق مجلس را دارد اعتراض کرد.

وی گفت: اقدام روز گذشته در انتخاب اعضای کمیسیون ها قابل تامل است.

وی با اشاره به مرورسوابق اعضای انتخاب شده برای کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بین 25 نفری که در کمیسیون برنامه و بودجه انتخاب شده اند 19 نفر بر اساس سابقه کاری، 11 نفر دارای مدرک دکترا، 11 نفر دارای مدرک فوق لیسانس و 3 نفر لیسانس هستند جمعا به لحاظ مدرک مرتبط 13 نفر واجد شرایط حضور در کمیسیون برنامه و بودجه هستند. 10 نفر از اعضا فاقد سابقه نمایندگی هستند.

وی درباره سوابق و مدرک تحصیلی خود نیز گفت: بنده مدرک تحصیلی دکترا دارم و 12 سال سابقه نمایندگی دارم که در یک دوره عضو کمیسیون اصل 90 بودم و در مجلس هفتم و هشتم 8 سال به عنوان عضو کمیسیون برنامه انتخاب شدم و 12 سال عضو کمیسیون تلفیق مجلس بودم. همچنین نایب رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی بودم و در سال 90 نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودم. آیا عدم عضویت بنده در کمیسیون برنامه و بودجه جای سئوال و تعجب ندارد؟

تابش تاکید کرد: اگر نتوانم از حق خودم دفاع کنم توان دفاع از حقوق موکلان خود را ندارم اگر تصمیم مقتضی گرفته نشود درباره ادامه کار خود تصمیم مقتضی را خواهم گرفت.

لاریجانی در پاسخ به تابش گفت: آنچه در آیین نامه داخلی مجلس آمده است افراد بر اساس تجربه، تخصص و سابقه عضویت در کمیسیون ها انتخاب می شوند روی هم رفته هم در انتخاب ها چنین چیزی لحاظ شده است ممکن است درباره برخی افراد اشکال وارد باشد در مجموع همه این مسائل باید مورد توجه قرار گیرد و راهکار این بحث را باید پید کنیم.