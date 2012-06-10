دومین کنفرانس تفکر اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین کنفرانس تفکر اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا توسط دانشگاه ایلدیز و بنیاد علم و فرهنگ استانبول و با همکاری انجمن جامعه‌شناسی ایران، انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی و چند مؤسسه پژوهشی ایرانی در روزهای 6 و 7 تیرماه 1391 (26 و 27 ژوئن 2012) در دانشگاه ایلدیز در شهر استانبول ترکیه برگزار می‌شود.

برای اطلاع از برنامه کنفرانس به لینک زیر مراجعه کنید:

نخستین کنفرانس تفکر اجتماعی و جامعه شناسی در خاورمیانه در خرداد ماه سال گذشته در تهران برگزار شد. ( ttp://www.isa.org.ir/congress/3687 ).

قرار است این کنفرانس به صورت سالانه در کشورهای منطقه برگزار شود تا امکان ارتباطات و تبادل‌های علمی اجتماعی در سطح منطقه فراهم آید.