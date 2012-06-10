به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز یکشنبه گزارش شعبه 11 به ریاست محمد مهدی زاهدی در خصوص اعتبارنامه حامد قادرمرزی و فتح‌الله حسینی در صحن علنی مجلس قرائت شد.

گزارش اعتبارنامه حامد قادرمرزی منتخب مردم قروه و دهگلان که مورد اعتراض حسین نجابت و زهره طبیب زاده نمایندگان تهران قرار گرفته بود، در صحن علنی مجلس قرائت شد. این اعتبارنامه در شعبه 11 به تایید رسیده بود اما با اعتراض مجدد زهره طبیب زاده در صحن علنی مجلس به کمیسیون تحقیق ارایه شد.

در ادامه گزارش این شعبه از اعتبار نامه فتح‌الله حسینی منتخب مردم قصرشیرین و سر پل ذهاب که مورد اعتراض احمد توکلی قرار گرفته بود در صحن علنی مجلس قرائت شد. این اعتبارنامه به تایید شعبه 11 رسیده بود اما با اعتراض مجدد احمد توکلی در صحن علنی مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع شد.

در ادامه گزارش شعبه 7 در خصوص اعتبارنامه سید مهندس موسوی نژاد منتخب مردم دشتستان در صحن علنی مجلس قرائت شد. این اعتبارنامه با وجود اعتراض الیاس نادران و احمد توکلی منتخبان مردم تهران در شعبه 7 تایید شده بود اما با اعتراض مجدد توکلی به کمیسیون تحقیق ارجاع شد.