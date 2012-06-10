ادارات و سازمان های دولتی در تدوین اسناد بالادستی مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: ادارات و سازمان های دولتی کردستان در راستای تدوین اسناد بالادستی با مشاوران و مجریان سندهای توسعه همکاری و مشارکت لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: ارائه اطلاعات مورد نیاز از سوی ادارات دولتی زمینه را برای تدوین اسناد بالادستی دقیق فراهم می کند و این سندهای توسعه می تواند با شناسایی وضعیت استان کردستان زمینه و راهکارهای لازم را برای توسعه همه جانبه این استان در بخش های مختلف فراهم کند.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان با اشاره به لزوم توجه به حوزه فناوری اطلاعات گفت: وضعیت فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی استان باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد و زمینه برای تقویت این بخش فراهم شود.

ازهاری همچنین تصویب سند توسعه فناوری استان کردستان را منوط به بررسی کامل این سند در کارگروه تخصصی پژوهش و فناوری شد و گفت: پس از بررسی سند در این کارگروه طرح به تصویب می رسد و همه ادارات و سازمان های دولتی باید نسبت به اجرایی کردن آن اقدام کنند.

وی در پایان یادآور شد: مجری طرح اطلاعات به روز را از دستگاه های دولتی استان اخذ کند و پس از گذشت یک ماه این سند را ارائه کند تا به تصویب برسد.