به گزارش خبرگزاری مهر، مراد باباخانی در همایش زکات شهرستان روانسر اظهار کرد: سال گذشته بیش از2 میلیارد و 622 میلیون ریال زکات در این شهرستان جمعآوری شده است که از این حیث در استان کرمانشاه حائز رتبه برتر هستیم.
وی افزود: سال گذشته بیش از 46 نفر از عاملان زکات در این شهرستان کار جمعآوری و شناسایی زکاتدهندگان را بر عهده داشتند که 2 میلیارد و 524 میلیون ریال اززکات جمعآوری شده در قالب 15 پروژه عمرانی برای احداث 3 باب مسجد و مرمت وبهسازی 12 مسجد در روستاهای روانسر هزینه شده است.
معاون فرماندار روانسر تصریح کرد: بیش از 90 میلیون ریال از زکات جمعآوری شده از طریق محصولات گندم، جو و ذرت بوده است که برای احداث 9 باب حمام خانگی و سرویس بهداشتی خانوارهای بیبضاعت هزینه شده است.
حسین کوروشی، مسئول کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) روانسر نیز از توزیع بیش از 5 هزار کیسه جمعآوری زکات در سطح روستاهای این شهرستان خبرداد و گفت: 56 روستای زکاتدهنده شهرستان شناسایی و 700 مورد ارتباط چهره به چهره با مردم انجام شده است.
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