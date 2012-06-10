دوست دارم به تراکتورسازی برگردم/ نمی دانم چرا به تیم ملی دعوت نشدم

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد یگانه صبح امروز یکشنبه با اشاره به اینکه یک عمل جراحی پس از جام جهانی نوجوانان و مقدماتی جوانان آسیا، وی را تا حدودی از صحنه فوتبال دور کرد، اظهار داشت: من سه سال قبل و پس از جام جهانی نوجوانان که در آن بازیکن فیکس تیم ملی بودم، به ناچار باید یک عمل جراحی انجام می دادم که همین عمل باعث شد تا من مدتی از فوتبال به دور باشم.

وی ادامه داد: با این حال من در بازگشت دوباره ام بسیار با انگیزه تر و با روحیه تر کار کردم و به امید خدا توانستم دوباره پیراهن تیم ملی را این بار در رده جوانان به دست بیاورم.

یگانه با اشاره به اینکه دلیل دعوت نشدنش به تیم ملی زیر 22 سال را نمی داند، تصریح کرد: من چند سال عضو تیم ملی نوجوانان و جوانان بودم و بازیکنی بودم که یکی از مهره های تاثیر گذار تیم ملی به شمار می آمدم ولی اکنون می بینم که نام من در لیست دعوت شدگان به تیم ملی زیر 22 سال دیده نمی شود.

وی افزود: برای من جای تعجب دارد که کادرفنی تیم ملی بدون اینکه مرا به اردوی آماده سازی و تدارکاتی دعوت کند و میزان آمادگی مرا بسنجد، اصلا از کنار نام من به سادگی عبور کرده و باید بگویم که خودم هم دلیل دعوت نشدنم را نمی دانم.

این هافبک خوش استیل تبریزی در ادامه بیان داشت: من اگر به تیم ملی زیر 22 سال دعوت می شدم و خط می خوردم، آنگاه اصلا از این بابت ناراحت نمی شدم چرا که خودم را قانع می کردم که حتما نوع بازی و یا میزان آمادگی ام مقبول کادر فنی نبوده است اما حالا که از همان ابتدای اردو که 40 بازیکن دعوت شده بودند، نام من در لیست دعوت شده ها وجود ندارد، حق دارم که از این بابت ناراحت شوم.

وی در عین حال گفت: اگرچه من اکنون در تیم ملی نیستم اما از صمیم قلب برای بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم ملی زیر 22 سال کشورم آرزوی موفقیت و پیروزی دارم و امیدوارم که در مسابقات مهمی که در پیش رو دارند، موفق باشند.

یگانه افزود: با اینکه من فعلا از تیم ملی دور هستم اما تمام تلاش خودم را خواهم کرد تا نظر کادر فنی تیم ملی را جلب کرده و در اردوی بعدی حتما حضور داشته باشم چون پوشیدن پیراهن تیم ملی را حق خودم می دانم.

وی ادامه داد: من به آینده خودم امیدوارم و انگیزه زیادی نیز برای موفقیت دارم، من وقتی توسط آقای کی روش به اردوی مشترک تیم ملی بزرگسالان و زیر 22 سال دعوت شدم، احساس کردم که می توانم در سالهای آتی برای تیم ملی بزرگسالان کشورم نیز مهره ای موثر باشم.

این بازیکن که چند سالی را خارج از تبریز توپ زده است، با بیان اینکه در فوتبال باشگاهی تبریز هنوز به حق خود نرسیده است، یادآور شد: من به همراه پیام صادقیان چند سال پیش از سوی باشگاه سپاهان اصفهان مورد توجه قرار گرفتیم و در حالیکه هم من و هم پیام دوست داشتیم در شهر خودمان بازی کنیم، اما دیدیم که هیچ توجهی در تبریز به ما نمی شود و به ناچار پیشنهاد تیم سپاهان را پذیرفتیم.

وی افزود: با این حال من که عضو تیم سپاهان بودم، وقتی در جام جهانی نوجوانان خوش درخشیدم و در دیدار با هلند بهترین بازیکن میدان شدم، خبرنگاری با من مصاحبه کرد و پرسید که عضو کدام تیم در ایران هستم، من به خاطر تعصب خاصی که به فوتبال تبریز و تیم تراکتورسازی داشته و دارم، گفتم که بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز هستم که پس از این مصاحبه، از سوی باشگاه سپاهان به همین دلیل جریمه شدم.

یگانه اظهار داشت: البته من پس از چند سال، دو فصل قبل به فوتبال تبریز بازگشتم اما به خاطر اینکه در تمرینات بدنسازی ابتدای فصل حضور نداشتم، در تیم گسترش فولاد نتوانستم آنچنان باید و شاید خودم را نشان دهم اما با این حال به نظر خودم توانستم بعد از یک دوره دوری از میادین، بازگشت خوبی به تمرینات و بازیها داشته باشم.

وی ادامه داد: سال قبل نیز من با پیشنهاد تیم پیکان قزوین مواجه شدم و چون آقای فرهاد کاظمی مربی این تیم بود، به پیکان رفتم که البته فصل خوبی را نیز پشت سر گذاشتم.

هافبک تبریزی پیکانی ها تصریح کرد: در تیم پیکان بازیکنان با تجربه ای همچون علیرضا نیکبخت واحدی و یا محمدرضا طهماسبی حضور داشتند که من به شخصه از تجربیات این دو بازیکن خوب استفاده کردم.

مهرداد یگانه که از او به عنوان نیکبخت دوم فوتبال ایران یاد می شود، در این خصوص اظهار داشت: از اینکه من را با علیرضا نیکبخت مقایسه می کنند، خیلی خوشحالم و می گویم که از این بابت احساس افتخار و خرسندی می کنم.

نیکبخت یکی از بهترین بازیکنان فوتبال ایران است و به نظر من در تاریخ فوتبال کشورمان بازیکنی چپ پا همچون او کمتر وجود داشته است.

وی در خصوص احتمال پیوستنش به تیم تراکتورسازی تبریز تصریح کرد: من قبلا پیراهن تیم تراکتورسازی را در تیمهای پایه پوشیده ام اما خیلی دوست دارم که در تیم بزرگسالان این باشگاه نیز توپ بزنم و اکنون اگر پیشنهادی از تراکتورسازی داشته باشم، حتما به آن پاسخ مثبت می دهم.

این بازیکن گفت: اگرچه من با تیم پیکان قراردادی دو ساله بسته بودم که فعلا یک سال از قراردادم باقی مانده اما اگر تیم تراکتورسازی مرا بخواهد، رضایتنامه ام را از باشگاه پیکان می گیرم.

وی در خاتمه گفت: موفقیت من در سالهای اخیر که توام با حضور در تیم ملی نوجوانان و درخشش در جام جهانی و همچنین حضوری موفق در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا بود، ناشی از عنایت خداوند و تلاش خودم و همچنین کمک خانواده ام و به ویژه پدر و مادرم و برادرم محمد بوده و در کنار آن، دوستانم نیز در پیشرفت من تاثیر گذار بوده اند و من امیدوارم در ادامه فوتبالم آنقدر خوب ظاهر شوم که محبتهای این عزیزان را بخوبی پاسخ دهم.