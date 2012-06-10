سلول های کبدی عملکردی از سلول های بنیادی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌گروهی از دانش پژوهان ژاپنی به سرپرستی هدیکی تانیگوچی در دانشگاه یوکوهاما موفق شدند با استفاده از افزایش جریان خون، سلول های پرتوان القایی را به سر موش پیوند بزنند.

دانشمندان مشاهده کردند که این سلول های پرتوان القایی در کبد انسان با اندازه پنج میلی متر رشد کردند و توانستند پروتئینهای انسانی را تولید کرده و داروها را تجزیه کنند.

براساس گزارش دیلی اکسپرس، این تحقیق می تواند راه را برای تولید اعضای مصنوعی برای بدن به ویژه زمانی که پزشکان با کمبود اهدا کننده عضو پیوندی مواجه اند، هموار کند.