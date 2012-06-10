دولت هیچ گفتگویی با مقامات کانادایی برای بازگشت خاوری انجام نداد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه در ادامه سیزدهمین دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، قاضی ناصر سراج متهم آقای ع- ر مدیرعامل گروه ملی فولاد را به جایگاه فراخواند و خطاب به متهم گفت: شما متهم به مشارکت در پرداخت رشوه، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و اسناد صوری، تحصیل مال نامشروع و گرفتن یک خودروی سانتافه برای تطمیع و گرفتن دو باب منزل در تهران و بروجرد، دادن رشوه به رئیس بانک صادرات گروه ملی هستید. از خودتان دفاع کنید.

متهم اظهار داشت: من این اتهامات را قبول ندارم. برخی از موارد کیفرخواست غیرکارشناسی بوده است. من از سال 58 در جهاد سازندگی بودم و از سال 72 در گروه ملی مشغول به کار شده و در سال 85 مدیرعامل گروه ملی شدم. مدرک تحصیلی من کارشناسی بوده و تمامی دوره های تخصصی را دیده ام. عضو اتاق بازرگانی و عضو هیئت مدیره فولاد خوزستان هم بوده ام.

وی افزود: وقتی گروه ملی واگذار شد تمامی اسناد و مدیریت ها به تهران منتقل شد. در این دوران نه جلسات هیئت مدیره تشکیل شد و نه مجمع عمومی. ما فکر می کردیم بخش خصوصی اینگونه کار می کند. البته آقای خسروی می گفت ما می خواستید شما راحت باشید و کاری انجام ندهید. آقای قاضی تامین شمش از فولاد خوزستان 90 درصد وقت مدیرعامل را می گرفت و ما شبانه روزی به دنبال تامین شمش بودیم. آن زمان هیچ کس ال سی خارجی را نمی شناخت و من اولین ال سی را در سال 88 بازکردم. اگر آن زمان مدیرعامل بانک صادرات شعبه گروه ملی حرفم را گوش می داد اینگونه متهم نمی شد و تخلف نمی کرد.

مدیرعامل گروه ملی فولاد در ادامه دفاع از خود گفت: انگیزه های ما از ابتدا تامین مواد اولیه بود. من اینجا از بانک توسعه صادرات تشکر می کنم زیرا هیئت مدیره این بانک آمدند از شرکت و کارخانه ما بازدید کردند و بعد گفتند ما به شما نمی توانیم تسهیلات بدهیم و چون ظهر ناهار اینجا بودیم هزینه ناهار را بگویید پرداخت کنیم. من لذت بردم اینقدر این افراد سالم بودند.

ع - ر گفت: ال سی هایی که در تهران امضا می شد من در جریان نبودم. من چهار ماه پس از دستگیری مه آفرید دوباره مدیر بودم و ال سی باز نکردم. آقای س از تهران می آمد و استعلام می کرد کدام بانک گشایش کنیم و من هم امضا می کردم. من قسم می خورم در گروه ملی هیچ پنهان کاری نبوده است. ولی اگر صحبتهای آقای ک مدیر شعبه بانک صادرات اهواز را بشنوید می بینید که خودش هم نمی داند سقف ال سی ها چقدرش قانونی بوده است.

متهم پرونده که گفته هایش پراکنده بود و حرفش را به طور کامل تمام نمی کرد در ادامه گفت: تما اقساط ال سی ها در تهران پرداخت شده و حد اعتباری رعایت نشده است. اگر تنزیلها در بانک ملی لو نمی رفت هیچکس نمی توانست بفهمد چه فسادی رخ داده است. به خدا قسم قسمت هیجانی فیلم فسادمالی از سال 89 به بعد بوده است که بانک آریا زده شد و برخی آقایان حمایت می کردند. من به اقای ک مدیر شعبه بانک صادرات گفتم این فاکتورها مشکل دارند. وقتی من امضا نمی کردم باز هم ادامه می دادند. من فقط در گروه ملی دنبال شمش بودم تا شمش وارد کارخانه بیاید.

مدیرعامل گروه ملی فولاد گفت: از سال 89 فاکتورهای صوری وارد کارخانه می آمد که حدودا هفته ای یک گشایش اعتبار انجام می شد. اولین بار خودم سوال کردم این فاکتورها قضیه اش چیه؟ گفتند شما شرکت سود ده نیستید و باید کار بازرگانی انجام دهید. بعدا فهمیدیم حسابرس هم از خودشان بوده است. ولی روند عمومی نشان می داد کارخانه راه افتاده و پول وارد گروه ملی می شود. این یک احساس خوش بینی بود و با رضایت امضا میکردم ولی در سال 90 اتفاقاتی افتاد که شک کردم. یک بار گفتند خسروی رفته برزیل و دارد می رود و من 45 روز قبل از فاش شدن پرونده روند فاکتورهای صوری را قطع کردم.

وقتی خسروی دستگیر شد تمام متهمان (گروه آریا) گفتند من آنها را لو دادم. خوب روزهای آخر امضا نکردنهای من موجب شد کارشان گره بخورد.

شرکتهای فولاد آرزو دارند من مدیرشان بشوم

ع-ر گفت: ما اگر چند سال هم روی این پرونده کار کنید من می گویم گروه ملی اصلا در این پرونده نقشی نداشته اند. قاضی با طعنه گفت: معاون رئیس بانک صادرات هم فقط امضا می کرده و مقصر نبوده! متهم ادامه داد: تمام صنایع فولاد ایران آرزو دارند من مدیرعاملشان بشوم. من برای اولین بار تیر آهن 16 و 17 را تولید کردم و من وزن تیرآهن 14 را کاهش دادم که این ثبت ملی شد. چه کسی من را تطمیع کرده؟ مگر من بچه بودم این اتهامات به من نمی خورد.

مدیرعامل گروه ملی فولاد اظهار داشت: ما ماهی 100 میلیارد درآمد داشتیم و به تهران می دادیم. مدیران 1 درصد سود فروش می گرفتند ولی من اهل این کارها نبودم. قاضی گفت: من کارهای مثبت شما را قبول داریم ولی دنبال 2800 میلیارد تومان هستیم. شما در مورد آن توضیح دهید؟

قانون کنید عیدی دادن به بانک جرم است

متهم گفت: سیاست گذار ال سی ها خود خسروی بود. ما دلیل از حجم ال سی ها نمی دانستیم. همیشه آقای ک مدیرعامل شعبه بانک صادرات می خواست این را عادی نشان دهد. شعبه بانک صادرات برای گروه ملی بوده و حتی ناهارشان را ما می دادیم و طبعا عیدی هم می دادیم. شما بیائید اعلام کنید عیدی دادن به بانک جرم دارد و پدرشان را در می آوریم تا این کار دیگر نشود. متاسفانه خیلی چیزها در کشور عرف شده است.

قاضی گفت شما که با سابقه هستید بعید بود اینطوری عمل کنید؟ متهم گفت: من مدیر دولتی بودم. تجربه کار در بخش خصوصی را نداشتم.

متهم در دفاعیات خود گریست و گفت: این حق یک مدیر دلسوز نیست، من در دوران دفاع مقدس بسیار زحمت کشیدم. آقای قاضی بدانید گروه ملی همینطور که جلو می رود ضرر خواهد کرد. خسروی و شرکت آریا دستوراتش شفاهی بود، با مسئولان ملاقات داشتند و زیرمجموعه با خبر می شدند و این اعتماد سازی بود وآنها از مسئولان خوشنام کشور سوء استفاده می کردند. همینها موجب می شد کارشان پیش برود. آقای قاضی امیدوارم عادلانه قضاوت کنید.

وکیل متهم: موکل من صنعتگر نمونه است

وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من به عنوان صنعتگر نمونه کشور انتخاب شدند. همسر وی فرزند شهید است و عملکرد او بیش از 40 تائیدیه و تقدیر نامه است که در متن دفاعیه تقدیم می شود. وی مدیرعامل شرکتی با 40 کارخانه و 5 هزار کارمند بود تا اینکه مه آفرید خریدار گروه ملی با قیمت 94 میلیارد تومان می خرد در حالی که اصلا شرکت را ندیده بود. البته باید بگویم این خرید اصلا برای آریا به صرفه نبوده است و اهدافی پشت سر این خرید بوده است.

وکیل مدیرعامل گروه ملی فولاد اظهار داشت: مه آفرید به موکلم درخواست ادامه همکاری می دهد و موکلم برای جلوگیری از فروپاشی شرکت و همکاری با بخش خصوصی سمت پیشنهادی را قبول می کند. وقتی از مرداد 90 مساله صوری بودن فاکتورها مشخص می شود دیگر موکلم فاکتورها را امضا نکرد. در مورد سه میلیارد تومان پولی که به حساب موکلم واریز شده باید بگویم تدریجی بوده و حالت تنخواه داشته است. این مبلغ صرف اموری مانند خرید آپارتمان در زعفرانیه شده و مبلغی هم برای باشگاه صنعتی و مبلغی هم به آقای خ - الف معاون اسبق وزیر صنایع و بخشی هم برای حقوق خودش هزینه شده است. آن آپارتمان خریداری شده در بروجرد هم از محل سهم ارث همسر موکلم بوده است و آقای ع - ر وجوه را قاطی کرده بود.

وکیل متهم گفت: موکلم به هیچ عنوان مرتکب تحصیل نامشروع نشده است. در مورد پرداخت رشوه 900 میلیونی به آقای خ - الف معاون وزیر صنایع باید بگویم موکلم دوستی و رفاقتی با وی داشته و این موجب توجه خسروی بوده است. موکلم در مراسم ختم عموی خ - الف در منطقه ایذه متعهد می شود آهن مورد نیاز برای کار خیر را تامین کند.

وی گفت: از دادگاه درخواست دارم تمامی جوانب را در نظر بگیرد.

بعد از اظهارات وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و قاضی خطاب به متهم گفت: بر اساس سندی که در شمال کشور یافت شد 19 درصد از شرکت به نام ع - د شده بود آیا شما اطلاع داشتید: ع - ر گفت خیر اطلاع نداشتم.

فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای ع - ر همکاری خوبی با دادستانی داشته است و ما تمام ابعاد پرونده در نظر می گیریم. کیفرخواست با لحاظ نمودن همکاریها بوده است. این گروه نبوده که سراغ مه آفرید رفت بلکه آنها به سراغ گروه ملی آمدند. آقای ع - ر بزرگ شده گروه ملی بوده و نیاز آنها به رشد گروه موجب شد که آگاهانه وارد شدند. ما حداکثر تخفیف را دادیم و اتهام فساد را به وی ندادیم. در ضمن اشد مجازات را هم درخواست نکردیم و برای وی از 5 تا 20 سال درخواست کردیم.

نماینده دادستان: چرا وزیر اقتصاد استیضاح نمی شود؟

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: اسنادی که در گروه ملی بوده گم نشده است و کارشناسان و سازمان بازرسی بر اساس همان اسناد اظهار نظر کردند.

شما سعی کردید بگوئید مقصر اصلی تهران است. بله آنها هم متهم هستند. ما می گوئیم این پروسه به صورت یک شبکه انجام شده است. هر چند اگر این فساد در کشور دیگری بود الان مسئولان بزرگی محکوم می شدند. متاسفانه هنوز بعد از 7 ماه بانک ملی شکایتی نکرده و آن هم با کلی تذکر خواستیم شکایت کنند. چرا مجلس وزیر اقتصاد را استیضاح نمی کند؟ حتی دولت نیز پیگیر بازگشت خاوری نیست و کوچکترین گفتگویی با مقامات کانادایی انجام نداده است! ما دلمان می سوزد که چرا با فساد در کشور برخورد نمی شود.