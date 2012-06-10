  1. بین الملل
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۵۶

وزیردفاع سابق آمریکا تأکیدکرد:

خوشبینی به مذاکرات ایران و 1+5 در مسکو/ لزوم گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا

خوشبینی به مذاکرات ایران و 1+5 در مسکو/ لزوم گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا

وزیردفاع سابق آمریکا با ابراز خوشبینی نسبت به مذاکرات ایران و 1+5 در مسکو اظهار داشت: موضوع هسته ای ایران تنها از طریق دیپلماسی و مذاکره قابل حل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، "ویلیام پری" وزیردفاع آمریکا در حاشیه نشست هسته ای لوکزامبورگ، نسبت به نتایج مثبت مذاکرات ایران و گروه 1+5 در مسکو (29 و 30 خردادماه) ابراز خوشبینی کرد.

وی با تاکید بر دیپلماسی و گفتگو در حل موضوع هسته ای ایران، افزود: تهدید به خشونت راه حل درستی برای حل مسائل نیست و تنها از طریق مذاکره و اقدامات دیپلماتیک می توان به نتایج مناسب رسید.

وزیر دفاع سابق آمریکا با اشاره به موضوع برگزاری مذاکرات مستقیم میان تهران و واشنگتن اظهار داشت: ما از مذاکرات مستقیم میان دو کشور پشتیبانی می کنیم اما من معتقم این تنها راه حل مسئله هسته ای ایران نیست.

وی در پاسخ به سوالی درباره امکان نزدیک شدن بیشتر ایران و آمریکا، اظهار داشت: بله، باید نگاهی مثبت به این مسئله داشته باشیم چون دیپلماسی مسیری دو طرفه است.

پری عدم مشارکت آمریکا در آغاز مذاکرات هسته ای با ایران را اشتباه دانست و افزود: مشارکت واشنگتن در مذاکرات جاری امری بسیار مثبت است و این مشارکت باید ادامه داشته باشد.

وزیردفاع سابق آمریکا با تاکید بر لزوم برقراری روابط دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران، افزود: ایران کشوری بزرگ با ملتی متمدن و تاریخی عظیم است که به هزاران سال پیش باز می گردد. اینها مسائل بسیار مثبتی است که آمریکا باید تلاش کند بر اساس آنها روابط دیپلماتیک را برقرار کند.

کد مطلب 1622463

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