بانوی یزدی مقام نخست مسابقات قرآنی زندانهای کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه السادات بزاز زاده، از کارکنان اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی استان یزد، مقام نخست رشته حفظ پنج جزء قرآن کریم را در پانزدهمین دوره مسابقات قرآنی کارکنان زن زندان ‌های کشور کسب کرد.

پانزدهمین دوره مسابقات قرآنی کارکنان زن زندان‌ های کشور با حضور ۱۰۰ نفر از بانوان شاغل در زندان‌ های ۲۶ استان به میزبانی اداره کل زندان‌ های خوزستان و در رشته‌ های مفاهیم، قرائت، حفظ سه، پنج، ۱۰ و ۲۰ جزء قرآن کریم برگزار شد.

صدیقه السادات بزاز زاده در سال ‌های گذشته نیز در رشته حفظ یک جزء و سه جزء مقام نخست را کسب کرده بود.

این مسابقات همه ساله در بین کارکنان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی کشور در دو مقطع برادران و خواهران در رشته‌های حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم برگزار می ‌شود.