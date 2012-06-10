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قطع و یا اختلال تلفنهای ثابت در برخی ازمناطق شهرهای بجنورد و اسفراین
بجنورد - خبرگزاری مهر: قطع و یا اختلال تلفنهای ثابت در برخی ازمناطق شهرهای بجنورد و اسفراین، برگزاری نشست ستاد بزرگداشت هفتم تیرماه در استانداری خراسان شمالی و... از مهمترین عناوین اخبار امروز این استان است.
به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مخابرات خراسان شمالی اعلام کرد: در راستای توسعه زیرساختهای مخابراتی در مرکز تلفن ولیعصر (عج) شهر بجنورد و همچنین شهرستان اسفراین بخشی از خطوط ارتباطی در مراکز فوق برگردان خواهد شد.برپایه این خبر، عملیات برگردان در شهر بجنورد و در محدوده چهارراه قیام تا میدان کارگر، ابتدای چهارراه قیام تاکوچه شهید محقر، میدان کارگر خ شهید بهشتی جنوبی تا کوچه شهید محقر آغاز میشود.طی عملیات برگردان خطوط تلفن ثابت در محدوده یادشده از ساعت 12 روز یکشنبه 21 خردادماه جاری، به مدت 72 ساعت دچار قطع یا اختلال خواهد شد.همچنین در مرکز اسفراین نیز بخشی از خطوط ارتباطی در مراکز روستایی وشهری به دلیل عملیات برگردان از ساعت 23 روز یکشنبه 21 خرداد ماه جاری به مدت 24 ساعت دچار اختلال می شود.شرکت مخابرات خراسان شمالی از مشترکین خواست تا ضمن همکاری لازم با این شرکت در جهت توسعه شبکه مخابراتی، درصورت تاخیر بیش از ساعات اعلام شده با شماره تلفن 135 تماس حاصل نمائید.نشست ستاد بزرگداشت هفتم تیرماه در استانداری خراسان شمالی برگزار شد نشست ستاد بزرگداشت هفتم تیر با محوریت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در محل سالن شماره 2 استانداری برگزار شد. برپایه این خبر، شرکت کنندگان در این نشست برضرورت تبیین علل و عوامل فاجعه هفتم تیر ماه و پیامدهای شهادت 72 تن از نمایندگان و مسئولان نظام اسلامی در مقطع حساس سالهای اول انقلاب، تأکید کردند. گلباران مزار شهداء، بازدید از خانوادههای شهدای قضایی به ویژه شهیدان طیبی و صادقی از شهدای هفتم تیر در خراسان شمالی، تبیین اندیشههای شهید بهشتی و زندگینامه آن شهید در همایشهای گروههای مختلف مردمی، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی به مناسبت هفته قوه قضائیه، برگزاری مراسم افتتاحیهها و کلنگ زنیها و... از اهم برنامههای این ایام اعلام شده است. پایگاه مقاومت شهید بهشتی در بجنورد، سازمانها و نهادهای دولتی، احزاب و گروهها و تشکلها نیز برنامههای ویژهای د رتجلیل از شهدای هفتم تیر خواهند داشت. اردوی یک روزه عکس کاستان برگزار شد با حضور عکاسان استان اردوی یک روزه "کاستان" با موضوع عکس اجتماعی و طبیعت و با حضور عکاسان مطرح استان برگزار شد. بر پایه این خبر، عکسهای تولید شده این اردوی یک روزه طی هفته جاری در پاتوق عکس حوزه هنری خراسان شمالی به نقد و بررسی گذاشته میشود و در پایان نیز آثار برتر انتخاب خواهند شد. اردوی عکس از مناطق دیدنی خراسان شمالی از جمله برنامههای دفتر هنرهای تجسمی حوزه هنری خراسان شمالی است که هر دو ماه یک بار برای علاقمندان به عکاسی از طبیعت برگزار میشود.
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