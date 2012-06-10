جزئیات فرار خاوری/ ترک کشور به بهانه شرکت در اجلاس بانکی در انگلستان

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی قاضی سراج با بیان اینکه این پرونده 32 متهم داشت که از 30 متهم آخرین دفاعیات اخذ شد، گفت: در این جلسه به اتهامات ‌دو متهم دیگر رسیدگی می‌شود.

وی افزود: در این جلسه 12 متهم احضار شدند که برای 7 متهم کیفرخواست جدید و برای 3 تن کیفرخواست تکمیلی صادر شده است.

قاضی سراج در ادامه با اشاره به سخنان مه‌آفرید خسروی در خصوص فرار خاوری رئیس سابق بانک ملی و پشت پرده‌هایی که او از آنها خبر داده بود گفت: من در مقام متهم کننده یا تبرئه کننده نیستم. تنها توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی ارایه می کنم. در تاریخ 20/6/90 خاوری رئیس بانک ملی با عنوان ماموریت تقاضای خروج از کشور و سفر به کشور انگلستان را می‌کند که در تاریخ 29 شهریور با ماموریت او موافقت شده اما در تاریخ 6 مهر ماه مشاور نهاد و دبیر هیئت نظارت مسافرتهای خارجی کارکنان دولت این ماموریت را کان لم یکن تلفی می‌کند این در حالی است که چند روز پیش وی به ماموریت رفته و از هتلی در انگلستان نامه استعفای خود را به دفترش فکس می‌کند.

وی در تشریح درخواست خاوری برای ماموریت به انگلستان گفت: در تاریخ 31 شهریور خاوری از سازمان حراست کل کشور می خواهد در صورتی که ممنوع‌الخروج نیست در اجلاس بانک PLCشرکت کند که براساس پیگیریهای وی از سوی معاون وزارت اطلاعات اعلام می‌شود خاوری ممنوع‌الخروج نیست و وی با بلیتی که از سوی بانک PLCبرای او ارسال شده بود کشور را ترک می‌کند.

توضیحات نماینده دادستانی در خصوص گلایه دادسرای اهواز

فراهانی نماینده دادستان در این جلسه در توضیح انتقاداتی که در جریان دادگاه گذشته به نحوه رسیدگی پرونده در اهواز شده بود گفت: در دادگاه گذشته میان سخنان متهم ردیف اول و وکیل او یک تناقض وجود داشت. مه‌آفرید خسروی اعلام می‌کرد در روند رسیدگی به پرونده در اهواز سوء جریاناتی وجود دارد و وکیل او مدعی بود ارسال پرونده از اهواز به تهران سبب شده این پرونده دچار انحرافاتی شود.

وی تاکید کرد: سخنان من در جلسه گذشته توضیح به مواردی بود که این دو تن در دادگاه مطرح کردند و نافی تلاشها و زحمات آنها در این پرونده نبود و اگر چنین برداشتی شده عذرخواهی می‌کنم.