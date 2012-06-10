برداشت کلزا در 1000 هکتار از مزارع خراسان شمالی آغاز شد

فرزاد عدالتیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه برداشت کلزا در مزارع شهرستان مانه و سملقان آغاز شده است افزود: در سال زراعی جاری حدود 1000 هکتار از اراضی دیم و آبی خراسان شمالی زیر کشت کلزا رفته است.

وی با بیان اینکه حدود 600 هکتار از این میزان آبی و مابقی به صورت دیم کشت شده است اضافه کرد: پیش بینی می‌شود در سال جاری حدود 2 هزار تن دانه روغنی کلزا از این مزراع حاصل شود.

عدالتیان میزان برداشت کلزا در خراسان شمالی را در سال گذشته هزار و 750 تن اعلام کرد و افزود: در سال جاری با اقدامات به زراعی، اجرای طرح‌های تغذیه گیاهی و نیز میزان مناسب بارندگی تولید دانه روغنی کلزا در این استان افزایش می‌یابد.

این مسئول اضافه کرد: در حال حاضر برداشت کلزا از مناطق گرمسیر استان مانند شهرستان مانه و سملقان آغاز شده و در طی روزهای آینده نیز برداشت آن در شهرستان‌های شیروان و فاروج آغاز می‌شود.

وی اظهار داشت: در سال جاری نرخ تضمینی خرید هر کیلوگرم دانه روغنی کلزا 7 هزار و 500 ریال تعیین شده است.

یادآور می‌شود در خراسان شمالی 344 هزار هکتار عرصه کشاورزی وجود داشته و در مجموع سالیانه 32 گونه زراعی در سطح 307 هزار هکتار آن کشت می‌شود.