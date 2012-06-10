به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، در چارچوب تورنمنت بین‎المللی شمشیربازی گرجستان در بخش بانوان که از جمعه در تفلیس آغاز شده است، تیم ملی اسلحه سابر ایران در دیدار نهایی مقابل تیم اول گرجستان به برتری 45 بر 30 دست یافت و مدال طلا و عنوان قهرمانی این بخش از مسابقات را از آن خود کرد.

نجمه سازنجیان، محدثه طاهرخانی و پریماه برزگر ترکیب تیم ملی شمشیربازی ایران را در تورنمنت بین‏المللی گرجستان تشکیل می‏دهند. این تیم پس از صعود به مرحله حذفی این تورنمنت با غلبه بر آذربایجان و تیم دوم گرجستان راهی مرحله نیمه نهایی شد. در این مرحله شمشیربازان ایران تیم ارمنستان را با نتیجه 45 بر 20 شکست داده و فینالیست شدند. دردیدار نهایی هم تیم دوم میزبان مغلوب تیم کشورمان شد تا این تیم صاحب عنوان قهرمانی شود.

در چارچوب تورنمنت بین‏المللی شمشیربازی بانوان گرجستان و در بخش انفرادی اسلحه فلوره سروناز مرتضوی با پیروزی برابر حریفانی از گرجستان، ارمنستان و آذربایجان به عنوان سوم این رقابت‏ها دست یافت. در روز نخست این رقابت‏ها نیز نجمه سازنجیان در رقابت‏های انفرادی اسلحه سابر به مدال طلا دست یافته بود.