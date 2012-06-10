  1. ورزش
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۰۰

با غلبه بر تیم میزبان؛

بانوان شمشیرباز اسلحه سابر قهرمان تورنمنت بین‏المللی گرجستان شدند

بانوان شمشیرباز اسلحه سابر قهرمان تورنمنت بین‏المللی گرجستان شدند

تیم ملی شمشیربازی بانوان در اسلحه سابر با غلبه بر تیم میزبان عنوان قهرمانی تورنمنت بین المللی گرجستان را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، در چارچوب تورنمنت بین‎المللی شمشیربازی گرجستان در بخش بانوان که از جمعه در تفلیس آغاز شده است، تیم ملی اسلحه سابر ایران در دیدار نهایی مقابل تیم اول گرجستان به برتری 45 بر 30 دست یافت و مدال طلا و عنوان قهرمانی این بخش از مسابقات را از آن خود کرد.

نجمه سازنجیان، محدثه طاهرخانی و پریماه برزگر ترکیب تیم ملی شمشیربازی ایران را در تورنمنت بین‏المللی گرجستان تشکیل می‏دهند. این تیم پس از صعود به مرحله حذفی این تورنمنت با غلبه بر آذربایجان و تیم دوم گرجستان راهی مرحله نیمه نهایی شد. در این مرحله شمشیربازان ایران تیم ارمنستان را با نتیجه 45 بر 20 شکست داده و فینالیست شدند. دردیدار نهایی هم تیم دوم میزبان مغلوب تیم کشورمان شد تا این تیم صاحب عنوان قهرمانی شود.

در چارچوب تورنمنت بین‏المللی شمشیربازی بانوان گرجستان و در بخش انفرادی اسلحه فلوره سروناز مرتضوی با پیروزی برابر حریفانی از گرجستان، ارمنستان و آذربایجان به عنوان سوم این رقابت‏ها دست یافت. در روز نخست این رقابت‏ها نیز نجمه سازنجیان در رقابت‏های انفرادی اسلحه سابر به مدال طلا دست یافته بود.

کد مطلب 1622476

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها