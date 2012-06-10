به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، در چارچوب تورنمنت بینالمللی شمشیربازی گرجستان در بخش بانوان که از جمعه در تفلیس آغاز شده است، تیم ملی اسلحه سابر ایران در دیدار نهایی مقابل تیم اول گرجستان به برتری 45 بر 30 دست یافت و مدال طلا و عنوان قهرمانی این بخش از مسابقات را از آن خود کرد.
نجمه سازنجیان، محدثه طاهرخانی و پریماه برزگر ترکیب تیم ملی شمشیربازی ایران را در تورنمنت بینالمللی گرجستان تشکیل میدهند. این تیم پس از صعود به مرحله حذفی این تورنمنت با غلبه بر آذربایجان و تیم دوم گرجستان راهی مرحله نیمه نهایی شد. در این مرحله شمشیربازان ایران تیم ارمنستان را با نتیجه 45 بر 20 شکست داده و فینالیست شدند. دردیدار نهایی هم تیم دوم میزبان مغلوب تیم کشورمان شد تا این تیم صاحب عنوان قهرمانی شود.
در چارچوب تورنمنت بینالمللی شمشیربازی بانوان گرجستان و در بخش انفرادی اسلحه فلوره سروناز مرتضوی با پیروزی برابر حریفانی از گرجستان، ارمنستان و آذربایجان به عنوان سوم این رقابتها دست یافت. در روز نخست این رقابتها نیز نجمه سازنجیان در رقابتهای انفرادی اسلحه سابر به مدال طلا دست یافته بود.
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