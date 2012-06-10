ظرفیت های کشاورزی بستر ساز توسعه همه جانبه است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه شنبه در جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان کردستان اظهار داشت: با توجه به ارائه طرح های مناسب و مانده اعتبار موجود در استان نیاز است تمامی مسئولان و دستگاه های زیربط با تمام توان از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند.

وی یادآور شد: بانک های عامل در زمینه پرداخت به موقع تسهیلات و جذب سرمایه گذاران باید به نحو احسن عمل کنند و با بهانه جویی مانع از توسعه همه جانبه استان نشوند و در این راستا پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی و طرح های این حوزه باید در اولویت قرار گیرد.

استاندار کردستان افزود: بخش تعاون باید در راستای تامین نیروی انسانی ماهر و تشکیل تعاونی های مختلف گام های اساسی بردارد و کم کاری هیچ کدام از مسئولان در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم استان کردستان قابل قبول نیست.

شهبازی با اشاره به اینکه استان کردستان دارای ظرفیت های گردشگری بالایی است، بیان کرد: با کمی پشتکار و تلاش در راستای خدمت رسانی می توان مناطق بکر استان را به علاقمندان این بخش معرفی کرد که این امر هم در راستای اشتغالزایی و هم در توسعه پایدار استان موثر است.

وی ادامه داد: با اجرایی شدن طرح های تسوعه بخش کشاورزی در آینده نزدیک شاهد تحول عظیمی در این بخش هستیم که می تواند اشتغالزایی خوبی را برای استان کردستان به همراه داشته باشد.

استاندار کردستان در پایان یادآور شد: تمامی مدیران استان موظف اند در راستای توسعه استان گام های موثری بردارند و منتظر طرح، برنامه و دستورعمل نباشند.