تغییر نگرش؛ هدف اعمال مجازات حبس

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرف رشیدی امروز با بازدید از مراکز مشاوره و روان‌درمانی زندان مرکزی کرمانشاه و دیدار با زندانیان و کارکنان جمعی، رویکرد نوین اصلاحی و تربیتی را از شاخصه‌های مهم نظام زندانبانی اسلامی دانست و بر ارتقای کمی وکیفی امور آموزشی، دینی و روند علمی این مراکز تاکید کرد.

مدیر کل زندان‌های استان کرمانشاه اظهار کرد: رسالت زندانبانی اسلامی ایجاد بسترمناسب اصلاحی و تربیتی با محوریت دینی است و در این سیستم هدف از اعمال مجازات حبس و سلب آزادی مددجویان، ایجاد بازدارندگی و فراهم‌کردن زمینه تغییر نگرش و توانمند‌سازی آنان برای بازگشت سعادتمندانه به جامعه است.

وی تصریح کرد: فراهم نبودن زیرساخت‌های مناسب اجتماعی و قرار‌گرفتن بزهکاران در کانون‌های بحران و شرایط خاص اقتصادی، محیطی و خانوادگی از جمله مشکلاتی است که موجب سوق آنان به سوی تخلف و ارتکاب بزه می‌شود.

این مقام مسئول افزود: مددجویان، آسیب‌دیدگان اجتماعی هستند و تلاش خادمان عرصه اصلاحی و تربیتی ارائه اموزش، ارتقای توانمندی و تقویت باورهای دینی و اعتقادی آنان است.

مدیر کل زندان‌های استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: باید از همه امکانات و ظرفیت‌های موجود سازمان زندان‌ها و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در راستای آموزش، خودباوری و خوداتکایی مددجویان برای حضور فعال در جامعه بهره‌گیری شود و از طریق واحدهای حمایتی، مددکاری و مراقبت بعد از خروج به طور مستمر وضعیت آن‌ها رصد و مورد حمایت قرار گیرند.