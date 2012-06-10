  1. حوزه و دانشگاه
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۵۶

سهراب پور خبر داد؛

تدوین آیین‌نامه دعوت از نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور

تدوین آیین‌نامه دعوت از نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور

به گفته قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، آیین‌نامه‌هایی برای دعوت از نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور برای همکاری با دانشگاه های ایران در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سهراب پور گفت: بنیاد ملی نخبگان از حضور نخبگان علمی جهان و ارائه فعالیت های علمی در کشور حمایت می کند و در این راستا آیین نامه هایی برای حضور نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور برای حضور در دانشگاه های ایران و همکاری های کوتاه مدت با این افراد در دستور کار خود قرار داده است.
 
وی که در برنامه سخنرانی پروفسور پیتر آگرا - برنده نوبل شیمی سخن می گفت، درباره این برنده نوبل شیمی اظهار داشت: با توجه به دستاوردهای علمی پرفسور آگرا شالوده پیشرفت علمی این دانشمند طی چندین سال فعالیت علمی شکل گرفته و وی تاکنون جوایز با ارزشی از دانشگاه های برتر جهان با توجه به دستاوردها و تحقیقات علمی خود دریافت کرده که مهمترین آن دریافت جایزه نوبل شیمی در سال 2003 بوده است.
 
سهراب پور خاطر نشان کرد: این دانشمند نخبه تاکنون موفق به دریافت دکترای افتخاری از بسیاری از دانشگاه های برتر جهان شده و کتاب های متعددی در زمینه شیمی و پزشکی  تالیف کرده است، همچنین مقالات بسیاری از تحقیقات وی در زمینه میکروب شناسی و شناسایی عامل بیماری ها در مجلات بین الملی پزشکی به چاپ رسیده است.
کد مطلب 1622481

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