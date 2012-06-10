به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سهراب پور گفت: بنیاد ملی نخبگان از حضور نخبگان علمی جهان و ارائه فعالیت های علمی در کشور حمایت می کند و در این راستا آیین نامه هایی برای حضور نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور برای حضور در دانشگاه های ایران و همکاری های کوتاه مدت با این افراد در دستور کار خود قرار داده است.

وی که در برنامه سخنرانی پروفسور پیتر آگرا - برنده نوبل شیمی سخن می گفت، درباره این برنده نوبل شیمی اظهار داشت: با توجه به دستاوردهای علمی پرفسور آگرا شالوده پیشرفت علمی این دانشمند طی چندین سال فعالیت علمی شکل گرفته و وی تاکنون جوایز با ارزشی از دانشگاه های برتر جهان با توجه به دستاوردها و تحقیقات علمی خود دریافت کرده که مهمترین آن دریافت جایزه نوبل شیمی در سال 2003 بوده است.

سهراب پور خاطر نشان کرد: این دانشمند نخبه تاکنون موفق به دریافت دکترای افتخاری از بسیاری از دانشگاه های برتر جهان شده و کتاب های متعددی در زمینه شیمی و پزشکی تالیف کرده است، همچنین مقالات بسیاری از تحقیقات وی در زمینه میکروب شناسی و شناسایی عامل بیماری ها در مجلات بین الملی پزشکی به چاپ رسیده است.