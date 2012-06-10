  1. بین الملل
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۴۴

الثوره بیان کرد:

استفاده ابزاری غرب از نهادهای بین المللی

استفاده ابزاری غرب از نهادهای بین المللی

یک روزنامه سوری با اشاره به تصمیمات اخیر شورای حقوق بشر درباره این کشور استفاده ابزاری غرب از نهادهای بین المللی و ادعای دروغین دفاع ازحقوق بشررا مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الثوره سوریه با اشاره به استفاده از نهادهای بین المللی برای فشار علیه سوریه آورده است: محور تروریسم به اقدامات خود برای بی ثبات کردن سوریه و منطقه ادامه می دهد.

این روزنامه با اشاره به تصمیمات اخیر شورای حقوق بشر درباره سوریه بیان کرد: هدف این اقدامات خونریزی بیشتر در سوریه و شکست تلاشهای سیاسی از جمله طرح کوفی عنان نماینده سازمان ملل در امور سوریه است.

روزنامه فوق آورده است: کسانی که  از حقوق بشر دم می زنند و به سوریه فشار می آورند فراموش کرده اند که سلاح و پولهای آنها عامل جنایات علیه مردم سوریه به ویژه جنایت الحوله شده است.

این روزنامه می افزاید: جنایت الحوله و دیگر جنایات با هدف بهره برداری از آن در سطح بین المللی برای اعمال فشار بیشتر به سوریه است.

روزنامه فوق بیان کرد: آنچه باعث شگفتی و تعجب است اظهارات و برخی شیخ  نشین ها نفت خیز حوزه خلیج فارس است زیرا در شرایطی که اقدامی در راستای حقوق بشر انجام  نداده اند و بویی از حقوق بشر نبرده اند و اصولا با این واژه ها بیگانه هستند از حقوق بشر در سوریه حرف می زنند در حالی که خود آنها عامل قتل مردم سوریه هستند.

این روزنامه می افزاید: تصمیمات شورای حقوق بشر در راستای حمایت از گروههای تروریستی است و در واقع نوعی اطمینان بخشی به آنها برای ادامه جنایاتشان است.

روزنامه فوق می نویسد: برخی کشورهای غربی از نهادهای بین المللی به عنوان ابزاری برای خصومت ورزی علیه ملتها استفاده می کنند.

این روزنامه بیان کرد: در حالی این کشورها دم از حقوق بشر می زنند که هواپیماهای بدون سرنشین آنها غیرنظامیان را در افغانستان،پاکستان و دیگر کشورها هدف قرار می دهند.

روزنامه فوق می افزاید: هدف دامن زدن به خشونتها در سوریه است در کنار آن تصمیم قطع برنامه شبکه های سوری بر روی عرب ست و نیل ست نیز در راستای دامن زدن به مشکلات کشور است.

کد مطلب 1622482

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