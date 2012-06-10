استفاده ابزاری غرب از نهادهای بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الثوره سوریه با اشاره به استفاده از نهادهای بین المللی برای فشار علیه سوریه آورده است: محور تروریسم به اقدامات خود برای بی ثبات کردن سوریه و منطقه ادامه می دهد.

این روزنامه با اشاره به تصمیمات اخیر شورای حقوق بشر درباره سوریه بیان کرد: هدف این اقدامات خونریزی بیشتر در سوریه و شکست تلاشهای سیاسی از جمله طرح کوفی عنان نماینده سازمان ملل در امور سوریه است.

روزنامه فوق آورده است: کسانی که از حقوق بشر دم می زنند و به سوریه فشار می آورند فراموش کرده اند که سلاح و پولهای آنها عامل جنایات علیه مردم سوریه به ویژه جنایت الحوله شده است.

این روزنامه می افزاید: جنایت الحوله و دیگر جنایات با هدف بهره برداری از آن در سطح بین المللی برای اعمال فشار بیشتر به سوریه است.

روزنامه فوق بیان کرد: آنچه باعث شگفتی و تعجب است اظهارات و برخی شیخ نشین ها نفت خیز حوزه خلیج فارس است زیرا در شرایطی که اقدامی در راستای حقوق بشر انجام نداده اند و بویی از حقوق بشر نبرده اند و اصولا با این واژه ها بیگانه هستند از حقوق بشر در سوریه حرف می زنند در حالی که خود آنها عامل قتل مردم سوریه هستند.

این روزنامه می افزاید: تصمیمات شورای حقوق بشر در راستای حمایت از گروههای تروریستی است و در واقع نوعی اطمینان بخشی به آنها برای ادامه جنایاتشان است.

روزنامه فوق می نویسد: برخی کشورهای غربی از نهادهای بین المللی به عنوان ابزاری برای خصومت ورزی علیه ملتها استفاده می کنند.

این روزنامه بیان کرد: در حالی این کشورها دم از حقوق بشر می زنند که هواپیماهای بدون سرنشین آنها غیرنظامیان را در افغانستان،پاکستان و دیگر کشورها هدف قرار می دهند.

روزنامه فوق می افزاید: هدف دامن زدن به خشونتها در سوریه است در کنار آن تصمیم قطع برنامه شبکه های سوری بر روی عرب ست و نیل ست نیز در راستای دامن زدن به مشکلات کشور است.