به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه نقد ترانه‌های آلبوم‌های موسیقی در کانون ادبی زمستان با موضوع نقد ترانه‌های آلبوم موسیقی «خاطرات گمشده» با صدای فریدون آسرایی، عصر دیروز شنبه 20 خرداد با حضور افشین یداللهی، اهورا ایمان، ابراهیم اسماعیلی و سعید کریمی در تالار ایوان شمس برگزار شد.

اسماعیلی در این برنامه گفت: فکر می‌کنم این آلبوم موسیقی به لحاظ ترانه‌هایش به همان مساله‌ای مبتلاست که در کلیت موسیقی پاپ امروز ما جاری است و آن این است که اساسا امروز انتخاب ترانه از طرف هر که قرار است تصمیم‌گیرنده باشد و مشخص‌تر از همه مخاطب، به سمتی رفته که همه به دنبال تک‌فضاها می‌گردیم.

وی افزود: اگر در آلبوم‌های امروز پریشانی دیده می‌شود، فکر کنم به این دلیل باشد که نگاه ارگانیک و دیالکتیک کشف در ترانه‌های امروز کمتر پیدا می‌شود. عواملی که پشت یک آلبوم قرار دارند، باید به یک سری بایسته‌ها برسند و این بایسته‌ها پشت تصمیماتشان باشد. به نظرم در این آلبوم هم با توجه به قطعات، اگر نگویم پریشانی، بالا و پایین وجود دارد.

این منتقد با اشاره به آلبوم «خاطرات گمشده» گفت: این آلبوم بعضی ترانه‌هایی دارد که هرچه به آن‌ها نگاه می‌کنم، نمی‌توانم کنار هم قرارشان بدهم. امروزه انگار دوست داریم در ترانه‌ها و موسیقی‌هایمان، مخاطب را بهت‌زده کنیم که این رویه از نگاه زیبایی‌شناسانه نشات نگرفته است. برخی ترانه‌ها هم شروع و پایانشان به هم تفاوت دارد و در یک خطر سیر قرار نمی‌گیرند.

اهورا ایمان هم به عنوان مجری مراسم در ادامه سخنان اسماعیلی گفت: وقتی ترانه «مرو ای دوست» را برای آلبوم «برکت» محمد اصفهانی می‌نوشتم، قیصر امین‌پور آن را خوانده بود و گفته بود: از شاعرش خیلی بعید است که اول ترانه یک چیز گفته و در پایانش چیز دیگری گفته است. که اصفهانی به قیصر گفته بود که بعضی قسمت‌های این ترانه را ایمان نگفته و خودمان این قسمت‌ها را نوشته‌ایم.

محمدعلی بهمنی، محمدعلی شیرازی، سیدعباس سجادی، پدرام کشتار و مهرداد نصرتی هم از چهره‌هایی بودند که در میانه‌های این نشست به جمع حاضران پیوستند.

در ادامه یداللهی و کریمی هم به نقد ترانه‌های آلبوم «خاطرات گمشده» پرداختند.