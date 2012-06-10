کوله بار مشکلات یک جانباز اصفهانی/ پاهایی که دیگر توان ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقی نیز از جمله کسانی است که در دوران دفاع مقدس و جنگ حق بر علیه باطل با تمام نیروی جوانیش به میدان رفت تا نقشی بر زمین گیر کردن دشمن داشته باشد و در نهایت تیر و ترکش‌های دشمن به سمت او نیز روانه شد و حسن را زمین گیر کرد.

در کوچه پس کوچه‌های شهر و هر کجا که قدم بگذاریم بوی عطر شهدا و جانبازان به مشام می‌رسد و اکنون بن بست شهریور است که میزبان جانبازی است که ترکش‌های دوران دفاع مقدس را با خود به یادگار دارد.

به گفته حسن صادقی او در ابتدا و در دوران جنگ جانباز 45 درصد بود اما پس از مدتی درصد جانبازی او را از 45 به 22 درصد کاهش دادند و پس از آن نیز این درصد به 20 درصد تقلیل یافت.

صادقی یادگار ترکش‌های بسیاری را در سر و بدن دارد حتی روده‌هایش نیز مشکل دارد و یک جانباز کلستونی است اما او با این همه مشکلات تا چند سال پیش برای امرار معاش خانواده خویش از هیچ تلاشی دست نکشید چنانچه کارگری و تلاش برای ساخت و ساز و ... را بر خانه نشینی ترجیح می‌داد، البته هر از چندی که ترکش‌ها بر او غلبه می‌کردند او چند روزی را استراحت و پس از آن مجددا فعالیت می‌کرد.

او حتی پس از غلبه ترکش‌ها بر خود باز نیز از حرکت و فعالیت باز نماند و خادم مسجدی در نزدیکی خانه خود بدون هیچ چشم‌داشت و حقوق و دستمزدی شد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این 30سالی که جنباز هستم کسی از حال و احوال ما سراغی نگرفت، اما در چهار سال اخیر اقدامات خوبی انجام شد که نباید روی حق پا گذاشت.

این جانباز دوران دفاع مقدس با اشاره به اینکه در سال گذشته به راحتی حرکت می‌کرده و فعالیت داشته، گفت: از سه ماه پایانی سال گذشته (آذر ماه) به مرور زمان پاهایم کم توان شد تا در نهایت در ابتدای سال جاری به طور تمام توان حرکت را از دست دادم و در حال حاضر هیچ اختیاری از خود ندارم.

صادقی ادامه داد: از فروردین سال جاری تا کنون هزینه‌های سنگینی را برای رفتن به دکتر و بیمارستان داده که البته بخش اعظمی از آن رایگان بوده اما مشکلی که هست این است که برای رفت و آمد به بیمارستان باید هزینه‌های سنگینی را پرداخت کنم که مشکل تامین آن را دارم.

این جانباز که البته قصد گلایه از وضع موجود را نیز نداشت با اشکانی که در چشمانش بود می‌گفت در حال حاضر در قسمت پایین بدن هیچ اختیاری از خود ندارم در حدی که کاملا اختیار خود را از دست داده‌ام.

وی در ادامه به ترکشی که در سر از دوران دفاع مقدس به یادگار داشت اشاره کرد و گفت: هرچند که این ترکش اکنون خارج شده اما اکنون بیماری اعصاب دارم.

صادقی برای افزایش درصد جانبازی خود نیز به خبرنگار مهر گفت: در هفته گذشته وعده‌هایی برای گرفتن کمیسیون و افزایش درصد جانبازی من در تیرماه به من داده شد.

فقط 16 درصد از کلیه‌های همسرم کار می‌کند

صادقی همچنین به مشکلات همسرش نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تنها 16 درصد از کلیه‌های همسرم کار می‌کند.

این جانباز دوران دفاع مقدس ادامه داد: در بهمن ماه سال گذشته که به آزمایش رفتیم دکتر ضرورت جراحی همسرم را گوشزد شد و گفت تنها 16 درصد از هر دو کلیه کار می‌کند.

این جانباز دوران دفاع مقدس که گویی بار و فشار زیادی را از زندگی بر دوش داشت در ادامه تصریح کرد: در زمانی حتی حاضر به فروش خانه‌ام برای خرید کلیه شدم که پس از آن دیدم در صورت فروش خانه دیگر جایی برای همسرم پس از جراحی وجود ندارد تا از وی مراقبت کنیم.

صادقی در ادامه به تنها فرزندش نیز اشاره کرد و گفت: دخترم دانشجوی دانشگاه پیام نور میمه است که تا کنون برای انتقال آن به اصفهان تلاش‌های زیادی داشته و تنها پاسخی که شنیده ام این بوده که فرزندان جانبازان بالای 25 درصد را می‌توان منتقل کرد.

این جانباز تنها کسی که از او و همسرش مراقبت می‌کند را همین فرزند دانست.

به گزارش مهر، حسن صادقی به همراه خانواده‌اش در کوچه پس کوچه‌های همین شهر اصفهان در انتهای بن بستی که تنها عرض این بن بست نزدیک به یک و نیم متر است و در خانه محقر و کوچکی به مساحت 33 متر زندگی می‌کند.

در این بازدید که خبرنگار مهر به همراه جمعی از دوستان و دلسوزان به دیدار این جانباز رفته بود یکی از همراهان در دانشگاه پیام نور وعده انتقال فرزند این جانباز به اصفهان را داد.

حال انتظار می‌رود تا دستگاه‌های دولتی و خیرین اصفهانی نیز به یاری این جانباز شتافته تا شاهد رفع مشکلات این جانباز و یادگار دوران دفاع مقدس باشیم.

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گزارش: محمد قاسمی