پرداخت تسهیلات توسعه بخش کشاورزی کردستان به کندی پیش می رود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم حسن نژاد شامگاه شنبه در جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر سهم استان از تسهیلات توسعه بخش کشاورزی 250 میلیارد و 189 میلیون تومان است که متاسفانه تا کنون 340 میلیون تومان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه این 340 میلیون تومان به 11 طرح بخش توسعه کشاورزی پرداخت شده است، افزود: تا کنون چهار هزار و 131 طرح استان در سامانه جدید جهاد کشاورزی ثبت شده و مورد بررسی قرار گرفته است ولی متاسفانه تاکنون اعتبارات آنها پرداخت نشده است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان یادآور شد: از مجموع طرح های ثبت شده در سامانه سه هزار و 967 طرح مربوط به ستادهای شهرستانی استان کردستان است.

حسن نژاد بیان کرد: از مجموع طرح های ثبت شده سه هزار و 905 طرح تصویب و هزار و 313 طرح به بانک های عامل فرستاده شده است.

وی ادامه داد: از مجموع طرح های تصویب شده در حوزه کشاورزی در استان کردستان تاکنون 176 طرح منجر به عقد قرارداد شده است که از این تعداد تنها 11 طرح توانستند تسهیلات مناسب را دریافت کنند.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: متاسفانه با توجه به حجم بالای طرح های توسعه بخش کشاورزی کم کاری بانک های عامل مانع از اجرایی شدن برنامه توسعه پنج در جهاد کشاورزی می شود.

حسن نژاد با اشاره به راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات کل طرح ها و میزان اعتبار مورد نیاز و... در کلیه شهر ستان ها افزود: در آینده نزدیک تحول عظیمی در بخش کشاورزی ایجاد می شود و به همین دلیل باید بانک های عامل همکاری خوبی با متقاضیان این بخش داشته باشند.