خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: دکتر عطاء‌الله کوپال ویراستار علمی «درِ گشوده» در مقدمه‌ خود و برای معرفی کتاب «درِ گشوده، نظریه‌هایی پیرامون بازیگری و تئاتر» می‌نویسد: «... اگر بتوان سِر لارنس اُلیویه را در میانه قرن بیستم، بزرگ‌ترین کارگردان تئاتر آن دوران قلمداد کرد، بی‌تردید پیتر بروک برجسته‌ترین کارگردان تئاتر جهان در پایان قرن بیستم و آغاز سده بیست‌ویکم بوده است. او در ابتدای فعالیت هنری خود، همکاری خویش را با بنیاد رویال شکسپیر آغاز کرد، اما به‌ زودی از شیوه اجراهای متعار، دست کشید و با اجرای نمایش ماراساد دست به نوآوری و تجربه‌گری نوینی زد و از آغاز دهه 1970 به یکی از مهم‌ترین کارگردانان تجربه‌گرای جهان تبدیل شد.

او اگرچه در سرآغاز تجربه‌های تئاتری خود از شیوه تئاتر اپیک برشت تاثیر پذیرفته بود، اما به ‌زودی به شیوه‌ شخصی خود دست یافت و با گروه تئاتری خود به مناطق بی‌شماری از جهان سفر کرد و عملاً به هنر خود، ماهیت بین‌المللی بخشید. او طی سال‌های 1975 تا 2010 بیش از سی اجرای موفق نمایشی داشته است و در کارنامه عمر پربار خود، بیش از ده فیلم ساخته و تا سال 1999، هفت کتاب از تجارت تئاتری خود منتشر کرده است و کتاب در گشوده، در سال 1995 به قلم او نگاشته شده است...»

فهرست کتاب شامل بر چهار مقدمه است: سرآغاز، پیام اختصاصی پیتر بروک برای خوانندگان ایرانی این کتاب، مقدمه و پیش‌گفتار مترجم و سپس سه مقاله‌ اصلی بروک می‌آیند: شیطنت کسالت، ماهی طلایی و رازی وجود ندارد.



بروک با سابقه‌ گسترده و حضور خود در کشورهای گوناگون، در نقش یک پیر دانا، تجربیات خود را به صریح‌ترین زبان ممکن در کتاب می‌نویسد. برای او صرف هنر و نمایش مهم است و اهمیتی به حواشی نمی‌دهد و بیشتر از هر چیزی در جملات خود سعی می‌کند خواننده را به ‌سمت همین مسئله سوق بدهد تا در ورای مسائل جزئی و بی‌اهمیت، به هنر به شکل هنر و به نمایش، به شکل نمایش نگاه کند و با دیدی حرفه‌ای زندگی فرهنگی خود را بسازد و پیش ببرد.

همین موضوع را می‌توان در «پیام اختصاصی پیتر بروک برای خوانندگان ایرانی این کتاب» دید که در 16 مارچ سال 2011 نوشته شده است: «تئاتر به ما می‌آموزد که هیچ شکل ثابتی نمی‌تواند وجود داشته باشد. همه‌چیز، باید خود را، با شرایطِ در حال تغییر زمان، سازگار سازد.



می‌دانم که هر واژه‌ای، هر پیامی، تنها برای یک‌بار می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و سپس به‌وسیله‌ گروه‌های مختلف، با توجه به اهدافشان استخراج و مورد تحریف واقع شود. بنابراین، من پیامی برای شما ندارم؛ تنها آرزوی قلبی من این است که کار شما بتواند منعکس‌کننده کیفیت شگفت‌آور عشق، دلسوزی و پایداری‌ای باشد که از مدت‌ها قبل، به‌خوبی در مردم ایران و در هنر منحصر‌ به ‌فرد و خلاقانه‌شان می‌شناختم.»



«درِ گشوده» از تجربیات سالیان دراز کار نمایش بروک منشاء می‌گیرد و در ایران با ترجمه‌ و ویراستاری‌ مناسب عرضه شده است، باشد که این تجربیات در ایران هم دیده شده و موثر باشند.