وزارت دفاع به نیازهای محیط زیست جواب داده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست صبح امروز در حاشیه جشنواره توسعه صنایع دفاعی با رویکرد زیست محیطی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سابقه وزارت جنگ در دنیا سابقه خوبی نبوده است، خاطر نشان کرد: وزارت جنگ در گذشته فقط به دنبال تخریب، سوختن و تخریب محیط زیست بوده اما خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشور در مسیر سازندگی قرار گرفته و وزارت دفاع در جهت پاسخگویی به مشکلات امروز محیط زیست است و اقدامات با ارزشی را انجام داده است.

وی افزود: این وزارتخانه با تکیه بر فناوری های جدید و استفاده از دانش های بومی تلاش کرده نیازهای محیط زیست را جواب بدهد.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه ما در هفته محیط زیست به سر می بریم از توافقنامه سازمان متبوعش با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خبر داد و گفت: ان شاء الله این توافقنامه در همین هفته به امضای طرفین خواهد رسید تا بتوانیم همکاری های خوبی را با یکدیگر داشته باشیم.

وی گفت: یکی از مهمترین همکاری های سازمان محیط زیست با وزارت دفاع در راستای فعالیت های مطالعاتی است امیدواریم بتوانیم از فعالیت ها و مطالعاتی که در در وزارت دفاع به خصوص در دانشکده مالک اشتر صورت می گیرد به نحو احسن استفاده کنیم.

محمدی زاده با بیان اینکه وزارت دفاع علاوه بر فعالیت های اولیه خود از محیط زیست نیز به خوبی حمایت می کند افزود: بنده باید از اقدامات سردار وحیدی و همکاران ایشان در وزارت دفاع تقدیر و تشکر کنم و حضور بنده در این جشنواره برای تقدیر ویژه از اقدامات وزیر دفاع و مجموعه تحت مدیریت ایشان است.