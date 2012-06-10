محمدرضا مسجدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آرمان دست یافتنی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات کشور این است که در کشور ما روزی برسد که کسی نه سیگار بکشد و نه از قلیان استفاده کند؛ دستیابی به این آرزو شاید چندین سال طول بکشد اما شدنی است.

وی بیان کرد: برای تحقق این آرمان در کشور، ستاد مبارزه با استعمال دخانیات از سال 62 فعالیت خود را آغاز کرده و حدود 30 سال است که از فعالیت آن می گذرد.

فعالیت شعب جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در شهرستان ها

این مسئول افزود: عمده فعالیت های این جمعیت در شهر تهران به عنوان پایتخت و مرکزیت کشور متمرکز است، ولی در این چند سال اخیر تلاش شده که شعب این جمعیت در شهرستان ها نیز فعال شوند.

وی یادآور شد: این جمعیت در شهرهایی چون مشهد، قم، شاهرود، تبریز، رشت شعبه دارد که برای فرهنگسازی مبارزه با استعمال دخانیات نیازمند بستری مناسب هستند.

لزوم مشارکت آحاد جامعه برای مبارزه با استعمال دخانیات

مسجدی با تأکید بر اینکه آحاد جامعه باید برای مبارزه با استعمال دخانیات تلاش کنند، ادامه داد: فرهنگسازی در این زمینه به یک بستر خیلی جدی و مداوم نیاز دارد تا آگاهی سازی را مرتب به مردم منتقل کند.

وی با بیان اینکه این جنبش ملی نیازمند همکاری مردم است، گفت: مردم با مشارکت در این جمعیت باید بتوانند به 14 درصد افراد کشور که سیگار مصرف می کنند کمک کرده تا آن را ترک کنند.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات کشور یادآور شد: این جمعیت کمک می کند تا افراد جدیدی به جمع استفاده کنندگان از دخانیات اضافه نشوند به خصوص نوجوانان و جوانان که در معرض خطر این گونه آسیب ها هستند.

هیچ کشور جهان سومی از صنعت دخانیات سود ندارد

وی با بیان اینکه هیچ کشور جهان سومی از صنعت دخانیات سود ندارد و این موضوع را بانک جهانی اعلام کرده است، اضافه کرد: پنج کمپانی در دنیا هستند که 90 درصد سود دخانیات به جیب آنها می رود، اگر کشوری مثل ایران از طریق مالیات، سود، عوارض بازرگانی پولی به دست بیاورد باید دو برابر آن را خرج مسائل ناشی از مصرف دخانیات کند.

مسجدی عنوان کرد: 86 درصد مردم کشور ما سیگار نمی کشند و این رقم خوبی است و باید کاری کنیم که به آن افزوده نشود.

وی افزود: این حرکت نیاز به یک بسیج فرهنگی با مشارکت عمومی دارد و ممکن است سالیان سال طول بکشد اما با اراده افراد برای مبارزه با استعمال دخانیات ممکن خواهد شد.

ارائه خدمات رایگان از سوی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات

این مسئول با بیان فعالیت های جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در مناطق مختلف بیان کرد: این جمعیت برای ترک سیگار از سوی افراد مصرف کننده، خدمات رایگان از جمله برگزاری کلاسهای آموزشی را ارائه می دهد.

وی ادامه داد: همچنین در سطح مدارس نیز برای آگاهی نوجوانان از خطر استعمال دخانیات برنامه هایی در دستور کار است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: روزانه ۵۰ میلیارد ریال سرمایه ملی به صورت سیگار دود شده و دود آن به چشم زن و فرزندان و خانواده های ما و سود آن هم به جیب کارخانه های سازنده که اغلب متعلق به امریکا و صهیونیسم بین الملل هستند می رود.

روزانه ۱۰۰ میلیارد ریال صرف درمان بیماری های ناشی از مصرف دخانیات می شود

وی افزود: بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال نیز در روز صرف درمان بیماری های ناشی از مصرف دخانیات می شود و به این ترتیب مصرف دخانیات روزانه ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه بر کشور تحمیل می کند.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات کشور با بیان اینکه مردم در کشور ما به طور متوسط روزانه پنج میلیارد تومان خرج سیگار می کنند که سالانه این آمار به 1800 میلیارد تومان می رسد، ادامه داد: خرجی که دولت برای بیماری های ناشی از استعمال سیگار از جمله سکته قلبی، بیماری های تنفسی، سرطان و ... می کند، دو برابر پولی است که مردم برای آن هزینه می کنند.