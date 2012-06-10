"مبدأ و معاد" از مسائل اساسی هر دین است/ "معاد" منتشر شد

خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه: کتاب"معاد" نخستین بار درسال 68 با عنوان "معاد از دیدگاه حکیم مدرس زنوزی"منتشر شد که امسال با یک مقدمه ویژه و ویراست جدید نویسنده برای چاپ اول بیرون آمده است.
درمقدمه جدید این کتاب که توسط انتشارات حکمت منتشر شده، دینانی به تأملات خود درباب معاد و نیز به تبیین صدرالدین شیرازی در این خصوص پرداخته است. "مرگ" به عنوان خودیترین امکان برای انسان و "ترک تعلق از زندگی" عنوان شده است.
در کتاب حاضر دیدگاههای حکیم آقا علی مدرس زنوزی (که درنگارشهای متأخر وی پس از اقامت در تهران، مدرس طهرانی ذکرشده) درباب معاد برپایه رسالة سبیل الرشاد(به عربی) و بدایع الحکم(به فارسی) بررسی شده است. همچنین، نگرشهای ابن سینا، غزالی، خیام، عین القضاة، ابن عربی، صدرالدین شیرازی، فیض کاشانی و عبدالرزاق لاهیجانی درباب معاد اشاره شده است.
فیلسوفان، متکلمان و عارفان هریک از منظری خاص به مسئله معاد نگریستهاند و ادبیات گستردهای در این زمینه پدید آوردهاند. گواه روشن بر این سخن نگارش رسالههای گوناگونی است که با عنوانهایی نظیر: اثبات الواجب، اثبات الصانع، المبدأ و المعاد، آغاز و انجام، یزدان شناخت، اثبات الحشر و اثبات المعاد هم اکنون برجای مانده است.
معاد از دیگاه مدرس زنوزی، در زمره آثاری است که در آن از منظر خاص به این مسئله مهم توجه شده است. دراین کتاب برای هرفصل برپایه مضمون اصلی آن فصل، عنوانی انتخاب شده، اعلام لاتینی در پانوشت افزوده شده و درپایان کتاب نمایههای گوناگون برپایه ویراست جدید تنظیم شده است.
درمقدمه ویراست جدید آمده : انسان بدون توجه به واقع یا آنچه واقعیت خوانده میشود نمیتواند زندگی کند و از استمرار حیات خود سخن بگوید زیرا صرفنظر از واقعیت همه چیز لغو و بدون معنی خواهد بود. با این همه درباره این مسئله سخن بسیار گفته میشود که آیا واقعیت تنها همان چیزی است که درگذشته تحقق پذیرفته است و یا اینکه آنچه ممکن بوده است تحقق پذیرد و تحقق نیافته و آنچه در آینده ممکن است تحقق پذیرد از شئون واقعیت شناخته میشوند؟ ...آیا مرگ پایان زندگی است؟ یا اینکه مرزی است که میان این جهان و سرزمین وسیع و گستردهای که برای بسیاری اشخاص ناشناخته مانده کشیده شده است؟و..
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