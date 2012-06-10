ارسال چهار اثر از صنایع دستی علی آباد برای دریافت مهر اصالت

یاسر قندهاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد دو اثر شامل دوتار کتول و رومیزی سوزن دوزی شده به سبک بلوچ در مرحله کشوری مورد تایید قرار گرفتند و به مرحله داوری بین المللی راه یافتند.

وی اظهار داشت: از دیگر تلاشهای میراث فرهنگی برای شناساندن صنایع دستی بویژه صنایع دستی بومی منطقه برگزاری تور بازدید از موزه های صنایع سدتی استان بویژه مدیران شهرستان و دانشجویان بوده است.

وی عنوان کرد: نصب ویترین صنایع دستی در سالن فرمانداری، تهیه هدایای مختلف از صنایع دستی بومی منطقه، برگزاری نمایشگاه اطلاع رسانی به هنرمندان برای شرکت در نمایشگاهای سراسری، حمایت از فروشگاههای صنایع دستی و معرفی آنها در کتابچه راهنمای مسافران از دیگر اقدامات است.

قندهاری تعداد اشتغال ایجاد شده از طریق صنایع دستی در سال گذشته را 56 نفر اعلام کرد و گفت: برای 17 نفر از طریق مشاغل خانگی و برای 39 نفر از طریق بیمه هنرمندان شغل ایجاد شد.

سرپرست میراث فرهنگی علی آبادکتول افزود: کل تعهد اشتغال سال گذشته 55 نفر بود که در مجموع 92 نفر اشتغالزایی در بخش های مختلف صنایع دستی، گردشگر یو میراث فرهنگی ایجاد شده است.