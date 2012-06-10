کسب رتبه دوم کنترل کیفیت آب در کشور توسط آب و فاضلاب استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا خلیلی با اشاره به کسب رتبه دوم آب و فاضلاب استان در بخش کنترل کیفیت در کشور افزود: بر اساس ارزیابی به عمل آمده از سوی معاونت نظارت بر بهرهبرداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی رتبه دوم در بخش کنترل کیفیت آب را در سال گذشته کسب کرد.
وی گفت: بر اساس این ارزیابی که هر ساله در راستای حفظ و بهبود کیفیت آب در شهرهای زیر پوشش انجام میشود شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در بین شرکتهای آب و فاضلاب شهری گروه "ب" در سال 1390 موفق به کسب رتبه دوم در بخش کنترل کیفیت آب شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با اشاره به کسب این موفقیت توسط شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اظهار داشت: آزمایشگاه شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در راستای کنترل کیفیت آب شرب شهرهای استان مرکزی اقدامات مؤثری را به انجام رسانده است.
خلیلی ضمن اشاره به انجام مستمر آزمونهای میکروبی و شیمیایی بر روی منابع، مخازن و شبکههای توزیع آب استان گفت: خوشبختانه آزمایشات صورت گرفته نشان از سلامت آب شرب در شهرهای استان مرکزی داشته است.
وی خاطر افزود: همچنین به منظور جلوگیری از تغییر کیفیت آب، به طور مستمر همه مخازن ذخیره و شبکههای توزیع آب استان بر اساس برنامه زمانبندی شستشو و گندزدایی میشوند.
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