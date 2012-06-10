مبادلات تجاری ایران و عراق در مرز مهران افزایش می یابد

مجتبی اعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز گذشته حضور هیئت بلند پایه دیپلماسی عراقی و جمعی از مدیران ارشد استان ایلام برای گسترش همکاری بین دو کشور ایران و عراق دور هم جمع شدند و نتایج خوبی به دست آمد.

وی بیان داشت: هرچه به توان از ظرفیت‌های مرزی برای توسعه کشور عراق استفاده شود بدون تردید کمک خواهیم کرد.

استاندار ایلام گفت: بدیهی است برخی از مشکلات بین مرزی به دلیل مقررات دست و پا گیر بین دو مجموعه بوده که امیدواریم این نشست‌ها و رفت و آمدها در حل مشکلات کمک کند.

اعلایی ادامه داد: با ایجاد تفاهمات لازم می توان از ظرفیت های محلی موجود بین دو کشور استفاده کنیم چراکه 20 درصد از صادرات کشور به کشور عراق از طریق مرز مهران انجام می شود.

استاندار ایلام گفت: بسیاری از مشکلات که پیش می‌آید با تعامل مسئولان دو مرز پیش رو در کشور ایران اسلامی و عراق به صورت روزانه حل و فصل می‌شود.

وی ادامه داد: اما مشکلات کلانی در بخش‌های مسافر و صادرات کالا وجود دارد که نیازمند توجه ویژه مسئولان عراقی به این بخش است.

این مسئول اضافه کرد: اعمال ممنوعیت ورود کالاهایی مانند مواد خوراکی از جمله لبنیات از مرز بین‌المللی مهران به کشور عراق از مشکلات حوزه صادرات است.

وی همچنین با اشاره به بازارچه مرزی دهلران همکاری کشور عراقی را در خصوص راه اندازی این بازارچه خواستار شد .

این مسئول ادامه داد: در این دیدارها روش‌های آسان‌تری برای مبادلات و مراودات در دستور کار قرار می‌دهیم تا یخ‌هایی که بعضا در ارتباطات بین دو ملت در این مرزها بسته می‌شود، ذوب کنیم.

استاندار ایلام اضافه کرد: مباحثی که برادر حمید ولید شلتاغ در دیدارهای امروز مطرح کرده با تمام توان مطالبات مطرح شده را دنبال خواهیم کرد.

وی یادآو رشد: دکتر ولید حمید شلتاغ رئیس هیئت بلند پایه عراقی و مسئول امور کشورهای همسایه وزارت امور خارجه عراق نیز خواستارهمکاری استانداری ایلام برای افزایش همکاری های دوجانبه پیشرفت های بیشتری در بحث مبادلات تجاری و زوار بین دو کشور ایجاد شده است.

اعلایی گفت: ارتباطات مرزی ایران و عراق سابقه دیرینه دارد.و مرز مهران یکی از قدیمی‌ترین دریچه‌های ورود و خروج دو ملت ایران اسلامی و عراق در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی بوده است.

هیئت بلند پایه عراقی علاوه بر جلساتی برای حل مشکلات و ایجاد تقاهم نامه از مرز بین‌المللی مهران در جنوب استان ایلام بازدید کردند.

این هیئت بلندپایه که متشکل از مسئولان مختلف وزارت امور خارجه، حمل و نقل و تجارت کشور عراق بودند از بخش‌های مختلف مرز بین‌المللی مهران بازدید کردند.

در این بازدید مسئولان عراقی در جریان نحوه تردد زوار دو کشور ایران اسلامی و عراق و صادرات کالا به کشور عراق قرار گرفتند.

در حین بازدید نیز مسئولان استان ایلام همراه این هیئت بلند پایه از جمله فرماندار مهران، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ... در خصوص مشکلات موجود هر بخش توضیحاتی ارائه کردند.

مرز بین‌المللی مهران در 90 کیلومتری جنوب استان ایلام قرار دارد.

این مرز از بدو بازگشایی از سال 82 تاکنون مورد استقبال تجار و زوار دو کشور ایران اسلامی و عراق قرار گرفته است.

توافقاتی ازجمله آن برداشتن دیوار بازارچه مرزی مهران، ارائه ی گواهی مبدا و مقصد کالاهای صادراتی از ایران، بازسازی جاده بین دو بازارچه در مرز مهران و همین طور به پیشنهاد استاندار ایلام درخصوص ایجاد خط راه آهن بین مهران و عتبات عالیات، نشست بین مسئولان راه آهن دو کشور انجام شده و مقدمات اجرای این پروژه آغاز شود.