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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۰۷

میرزائی اصل:

458 طرح جدید کشاورزی در سنندج به تصویب رسید

458 طرح جدید کشاورزی در سنندج به تصویب رسید

سنندج - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سنندج از تصویب 458 طرح جدید کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزائی اصل شامگاه شنبه در جلسه کارگروه تحول بخش کشاورزی شهرستان سنندج اظهار داشت: با توجه به شناسایی افراد متقاضی و بررسی های صورت گرفته 458 طرح کشاورزی در سطح شهرستان سنندج شناسایی و به تصویب رسیده است.

وی گفت: برای اجرای این طرح ها که موجب ایجاد و یا تثبیت شغل برای 639 نفر را فراهم می کند، بیش از 167 میلیارد ریال تسهیلات بانکی مورد نیاز است.

فرماندار شهرستان سنندج ادامه داد: تا پیش ازاین جلسه و در همین نشست کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان سنندج 592 طرح دیگر با اعتبار 322 میلیارد ریال مصوب شد که بااجرای این طرح ها در مجموع هزار و 126 شغل ایجاد و یاتثبیت می شود.

وی بر لزوم کار کارشناسی و تسریع در پاسخ به استعلام های متقاضیان تاکید کرد و افزود: هدف از اجرای طرح های توسعه کشاورزی استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، بهره گیری از الگوهای کشت مدرن و مقرون به صرفه، ایجاد اشتغال با اولویت فارغ التحصیلان بیکار و بومی و در نهایت ارتقاء تولید است.

میرزائی اصل یادآور شد: با مطالعات انجام شده 49 هکتار از اراضی روستای چناره شناسایی شده است که مراحل اداری در خصوص تامین آب و همچنین واگذاری زمین به تعاونی روستا درحال انجام است.

وی در پایان سخنان خود گفت: در این تعاونی زمینه اشتغال 17 نفر فراهم می شود و میزان تسهیلات مورد نیاز برای این طرح بیش از سه میلیارد ریال است.

کد مطلب 1622506

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