458 طرح جدید کشاورزی در سنندج به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزائی اصل شامگاه شنبه در جلسه کارگروه تحول بخش کشاورزی شهرستان سنندج اظهار داشت: با توجه به شناسایی افراد متقاضی و بررسی های صورت گرفته 458 طرح کشاورزی در سطح شهرستان سنندج شناسایی و به تصویب رسیده است.

وی گفت: برای اجرای این طرح ها که موجب ایجاد و یا تثبیت شغل برای 639 نفر را فراهم می کند، بیش از 167 میلیارد ریال تسهیلات بانکی مورد نیاز است.

فرماندار شهرستان سنندج ادامه داد: تا پیش ازاین جلسه و در همین نشست کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان سنندج 592 طرح دیگر با اعتبار 322 میلیارد ریال مصوب شد که بااجرای این طرح ها در مجموع هزار و 126 شغل ایجاد و یاتثبیت می شود.

وی بر لزوم کار کارشناسی و تسریع در پاسخ به استعلام های متقاضیان تاکید کرد و افزود: هدف از اجرای طرح های توسعه کشاورزی استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، بهره گیری از الگوهای کشت مدرن و مقرون به صرفه، ایجاد اشتغال با اولویت فارغ التحصیلان بیکار و بومی و در نهایت ارتقاء تولید است.

میرزائی اصل یادآور شد: با مطالعات انجام شده 49 هکتار از اراضی روستای چناره شناسایی شده است که مراحل اداری در خصوص تامین آب و همچنین واگذاری زمین به تعاونی روستا درحال انجام است.

وی در پایان سخنان خود گفت: در این تعاونی زمینه اشتغال 17 نفر فراهم می شود و میزان تسهیلات مورد نیاز برای این طرح بیش از سه میلیارد ریال است.