رئیس جمهور از نمایشگاه گیاهان دارویی و طب سنتی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدینژاد رئیس جمهور صبح امروز یکشنبه از نخستین نمایشگاه ملی گیاهان دارویی و فرآوردههای طبیعی و طب سنتی ایران در محل مصلی امام خمینی(ره) تهران بازدید کرد.
در نخستین نمایشگاه ملی گیاهان دارویی و فرآوردههای طبیعی و طب سنتی ایران که به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برپا شده، 187 شرکت دانشبنیان که در زمینه گیاهان دارویی فعالیت میکنند شرکت دارند.
در حاشیه این نمایشگاه 4 روزه که 102 مرکز علمی و دانشگاهی در برپایی آن مشارکت دارند، نخستین جشنواره گیاهان دارویی و طب سنتی نیز برگزار میشود که در آن 80 طرح فناورانه در خصوص فرآوردههای طبیعی و گیاهان دارویی ارایه شده است.
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