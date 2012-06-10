مجمع نمایندگان استان همدان اجازه محدود کردن مطبوعات را نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته شامگاه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: روشنگری و احقاق حقوق مردم از وظایف ذاتی رسانه است و نباید محدود شود.
وی با تاکید بر اینکه هیچ کس حق محدود کردن رسانهها را ندارد، افزود: طبق اصل 24 قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند.
خجسته با تاکید بر اینکه مطالبات مردم از طریق رسانهها مطرح پیگیری میشود، گفت: هرگونه آزادی که به مبانی اسلام و حقوق عمومی آسیبی وارد نکند مورد احترام است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسئولان باید زمینه تحقق مطالبات مردم را فراهم کنند، گفت: مجمع نمایندگان استان همدان حامی مطبوعات و جامعه رسانه ای استان همدان است.
خجسته با بیان اینکه وحدت بین مجمع نمایندگان استان همدان بسترساز انجام کارهای قوی و صحیح خواهد بود، گفت: نمایندگان استان همدان از مدیران کارآمد، متعهد، مبتکر و پیگیر حمایت می کنند.
وی پیگیری منسجم مطالبات مشترک مردم را عامل پیشرفت جامعه دانست و عنوان کرد: حفظ و تقویت شبکه مشورتی با نخبگان و تعامل نزدیک با مردم از دیگر رویکردهای مجمع است.
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