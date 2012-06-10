جوجه ریزی در لرستان کاهش یافت/ کمبود و گرانی نهاده ها

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق طاهری مقدم شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با اشاره به اینکه 455 واحد تولید مرغ گوشتی در استان فعالیت می کنند، اظهار داشت: این تعداد واحد تولیدی ظرفیت تولید هفت میلیون و 442 هزار قطعه جوجه ریزی در هر دوره سه ماهه را دارند.

وی با بیان اینکه میزان تولید مرغ گوشتی در استان از 38 هزار تن در ابتدای سال 90 به 40 هزار تن در پایان سال رسید، یادآور شد: این در حالیست که در سال 89 بالغ بر17 میلیون قطعه جوجه در استان تولید شد و این میزان در سال 90 به بیش از 19 میلیون قطعه افزایش یافت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ادامه داد: این میزان جوجه ریزی نسبت به سال 89 رشد 13 درصدی داشته است.

طاهری مقدم با تاکید بر اینکه بالا بودن سرانه مصرف مرغ در لرستان، شرایط آب و هوایی مناسب و همچنین بازار بسیار مناسب در اطراف استان موجب شده تا افزایش تولید مرغ گوشتی را در دستور کار قرار دهیم، افزود: قصد داریم 20 هزار تن به ظرفیت تولید مرغ گوشتی در استان اضافه کنیم.

وی با اشاره به اینکه در فروردین ماه سالجاری در زمینه میزان جوجه ریزی افزایش داشتیم، تصریح کرد: میزان جوجه ریزی در اردیبهشت ماه کاهش یافت که علت آن کمبود و گرانی نهاده ها بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان عنوان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به دنبال تامین سویا و سایر نهاده ها است و امیدواریم با تامین آن مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.

طاهری مقدم همچنین با بیان اینکه 4 واحد تولید مرغ مادر در استان فعالیت می کنند، اظهار داشت: این واحدها ظرفیت تولید 140 هزار تن قطعه جوجه ریزی را دارند و سالانه 15 میلیون تخم نطفه دار را وارد بازار می کنند.

وی با تاکید بر اینکه ما به 120 هزار قطعه مرغ مادر دیگر در استان نیاز داریم، ادامه داد: ما نیاز به کمک بخش خصوصی و سرمایه گذاران در این حوزه داریم.