چهره های ماندگار صنعت گلستان تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی صبح یکشنبه در جلسه شورای هم خانواده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان از تشکیل کمیته بزرگداشت روز صنعت و معدن در استان خبر داد.

وی با مهم خواندن برگزاری برنامه های روز صنعت و معدن اظهار داشت: در راستای تحقق فرمایش ارزشمند مقام معظم رهبری در زمینه حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، برنامه های امسال گرامیداشت روز صنعت و معدن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین منظور برنامه های مناسب اجرایی، تبلیغی و اطلاع رسانی برای حمایت از تولیدات استان در سال جاری تدارک دیده شده است.

وی خاطرنشان کرد: این روز فرصتی است تا خانواده صنعت و معدن ضمن طرح مشکلات خود، دستاوردهایشان را در معرض دید عموم قرار دهند. فخر موحدی گفت: با توجه به نقش انکارناپذیر تولیدات صنعتی و معدنی در چرخه اقتصاد استان، گردهمایی صنعتگران و معدن کاران با مسئولان این بخش در این روز ، فرصت مناسبی برای ارائه راهکارها و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت در این حوزه خواهد بود.

وی به دیگر برنامه های این کمیته در استان اشاره کرد و گفت: دیدار با مقامات عالی استان و برگزاری کنفرانس مطبوعاتی ، برپایی نمایشگاه توانمندی تولیدی و صادراتی استان ، اقتتاح و بازدید از بعضی واحدهای صنعتی و معدنی استان با رویکرد بررسی وضع موجود، ، اطلاع رسانی گسترده از فعالیت ها و برنامه های صنعت و معدن در رسانه های ملی و استانی، از جمله برنامه هایی است که در آستانه روز ملی صنعت و معدن برگزار می شود.

موحدی همچنین گفت: تقدیر از برگزیدگان و تولید کنندگان نمونه صنعتی و معدنی ، پیشکسوتان و چهره های ماندگار عرصه صنعت و معدن از جمله برنامه های گرامیداشت این مناسبت در استان است.