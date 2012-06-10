  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۱۹

فخر موحدی:

چهره های ماندگار صنعت گلستان تجلیل می شوند

چهره های ماندگار صنعت گلستان تجلیل می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: تولید کنندگان نمونه صنعتی و معدنی، پیشکسوتان و چهره های ماندگار عرصه صنعت و معدن استان تجلیل می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی صبح یکشنبه در جلسه شورای  هم خانواده سازمان  صنعت،  معدن  و تجارت استان گلستان از تشکیل  کمیته بزرگداشت روز صنعت و معدن  در استان خبر داد. 

وی با مهم خواندن برگزاری برنامه های روز صنعت و معدن اظهار داشت: در راستای تحقق فرمایش ارزشمند مقام معظم رهبری در زمینه حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، برنامه های امسال  گرامیداشت روز صنعت و معدن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین منظور برنامه های مناسب اجرایی، تبلیغی و اطلاع رسانی برای حمایت از تولیدات استان در سال جاری تدارک دیده شده است.

وی  خاطرنشان کرد: این روز فرصتی است تا خانواده صنعت و معدن ضمن طرح مشکلات خود، دستاوردهایشان را در معرض دید عموم قرار دهند. فخر موحدی گفت: با توجه به نقش انکارناپذیر تولیدات صنعتی و معدنی در چرخه اقتصاد استان، گردهمایی صنعتگران و معدن کاران با مسئولان این بخش در این روز ، فرصت مناسبی برای ارائه راهکارها و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت در این حوزه خواهد بود.

وی به دیگر برنامه های این کمیته  در استان اشاره کرد و گفت: دیدار با مقامات عالی استان و برگزاری کنفرانس مطبوعاتی ،  برپایی نمایشگاه توانمندی تولیدی و صادراتی استان ،  اقتتاح و بازدید از بعضی واحدهای صنعتی و معدنی استان با رویکرد بررسی وضع موجود، ، اطلاع رسانی گسترده از فعالیت ها و برنامه های صنعت و معدن در رسانه های ملی و استانی، از جمله برنامه هایی است که در آستانه روز ملی صنعت و معدن برگزار می شود.

موحدی همچنین گفت: تقدیر از برگزیدگان  و تولید کنندگان نمونه صنعتی و معدنی ،  پیشکسوتان و چهره های ماندگار عرصه صنعت و معدن از جمله برنامه های گرامیداشت این مناسبت در استان است.

کد مطلب 1622512

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها