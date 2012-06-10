عملیات طرح اضطراری ساماندهی رودخانه تلنگ آغازشد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آب منطقه ای هرمزگان صبح یکشنبه در مراسم کلنگ زنی طرح اضطراری رودخانه تلنگ با بیان اینکه این طرح از مطالبات چندین و چند ساله مردم این منطقه بود، افزود: مردم و به خصوص کشاورزان این بخش به سبب طغیان این رودخانه در سالهای اخیر تمام زندگی و سرمایه خود را از دست داده اند.

جعفر زیر راهی با اشاره به رسالت شرکت آب منطقه ای هرمزگان بیان داشت: عملیات این طرح به طول 16 کیلومتر و با اعتبار اولیه 1.8 میلیارد تومان آغاز و با سرعت، دنبال خواهد شد وی اظهار امیدواری کرد، شرکت بتواند این پروژه را تا خرداد ماه سال 92 به بهره برداری برساند.

استاندادر هرمزگان با اشاره به ضرورت ساماندهی رودخانه تلنگ میناب افزود: مشکلات و نیازمندیهای روستای دهگانه تلنگ با اولویت در کمیته برنامه ریزی شهرستان بررسی و پیگیری خواهد شد.

ابراهیم عزیزی ادامه داد: امیدواریم این طرح با همت مدیران مربوطه تا قبل از شروع فصل بارندگی به نتیجه برسد و آسیبی به اراضی کشاورزی مردم وارد نشود.

عزیزی تصریح کرد: اراده دولت قوی است و همه توان خود را برای رفع مشکلات و نیاز های مردم به خصوص در دورترین نقاط کشور به کار خواهد بست.

وی اضافه کرد: افتخار این دولت به نوکری و دست بوسی محرومین و پابرهنگان است.

فرماندار شهرستان میناب در حاشیه این مراسم گفت: شهرستان میناب با جمعیتی بالغ بر 300هزار نفر به عنوان دومین شهرستان در هرمزگان مطرح است که میزان بالایی از تولیدات کشاورزی استان توسط کشاورزان و باغداران این شهرستان تامین می شود.

مسعود قانعی فرد با بیان اینکه روستای تلنگ پس از هشتبندی از قطبهای کشاورزی شهرستان است اظهار داشت: پس از طغیان رودخانه تلنگ در سال 89 و در پی آن جاری شدن سیل در این منطقه، خسارات زیادی به اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی مردم این روستا وارد شد.

وی عنوان کرد: پیگیری وممارست مردم دراحیای دوباره اراضی کشاورزی سبب شد تا تلاشها به بار نشیند و این طرح پس از تامین اعتباربا فوریت آغاز به کار کند.

قانعی فرد افزود: امروز بیشتر مردم میناب در بخش کشاورزی در حال فعالیت هستند وامیداست با سیاست های ویژه وزارت جهاد کشاورزی حمایت های خوبی از کشاورزان آسیب دیده این شهرستان حاصل شود.

رئیس شورای اسلامی روستای تلنگ دهگانه با انتقاد از اداره جهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت: همه کشاورزان و مردم این منطقه از این اداره گله مند هستند زیرا پس از وقوع سیل در سال 89 حتی به خود اجازه بازدید از منطقه آسیب دیده و اراضی کشاورزی در این روستا را نداد و این در حالی است که شهرداری شهر میناب با همکاری دیگر دستگاه های حمایتی به یاری مردم سیل زده آمدند.

علی اکرام زاده با بیان اینکه روستای تلنگ بیش از دو هزارو 500هکتار زمین زراعی دارد افزود: کشاورزان این منطقه برای تامین سوخت بیش از 300حلقه چاه آب مدتها در نوبت دریافت سهمیه بمانند.

اکرام زاده همچنین ادامه داد: عدم احداث جاده بین مزارع در این روستا یکی دیگر از دلایل نارضایتی کشاورزان از اداره جهاد کشاورزی است.

وی با اشاره به جمعیت بالای این روستاها و فاصله با مرکز شهرستان نیاز این منطقه به جاده ارتباطی مناسب در روستای گسمند ، مدرسه و درمانگاه را از مطالبات ضروری مردم عنوان کرد.

استاندار از روند احداث سد سرنی بازدید کرد

استاندار هرمزگان با حضور در شهرستان میناب از عملیات احداث یکی از بزرگترین پروژه های وزارت نیرو در استان بازدید کرد.

سد سرنی با ظرفیت 61متر مکعب با اهداف تامین آب شرب بندر عباس به میزان 19میلیون متر مکعب،حفظ تعادل سفره آب زیر زمینی ،تامین حقابه زیست محیطی به میزان 9میلیون متر مکعب و کنترل سیلاب در فاصله 35کیلو متری جنوب شرق میناب در حال احداث است.

مدیر کل آب منطقه ای هرمزگان با ارائه گزارش از مراحل احداث پروژه سد سرنی افزود: این سد از نوع خاکی با هسته رسی است که طول تاج آن 460متر و عرض تاج 12متر است.

زیرایی با بیان مشخصات فنی این سازه ادامه داد : ارتفاع سد از بستر رودخانه 51 متر، حجم مخزن 61 میلیون متر مکعب ،حجم بدنه سد 1.8 میلیون متر مکعب و حجم آب قابل تنظیم را 28 میلیون متر مکعب عنوان کرد.

وی از احداث سد، سازه های هیدرولیکی (تونل انحرافی به عرض 8.5 متر و طول 250متر ،سیستم انتقال به طول 3.36 کیلومتر و ظرفیت یک هزار لیتر در ثانیه وتصفیه خانه معادل ظرفیت خط شماره 2بندرعباس در شرایط توسعه را از مراحل تکمیل این پروژه عظیم نام برد.

مدیر کل آب منطقه ای هرمزگان، محل تامین اعتبار این پروژه را از منابع عمومی 492 هزارو 762 میلیون ریال و سایر منابع، بانک توسعه اسلامی 87 میلیون یورو عنوان کرد.