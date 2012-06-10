قائم مقام امور عشایر کشور مشکلات عشایر فیروزکوه را بررسی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، میرولی صفرزاده قائم مقام سازمان امور عشایری عصر شنبه به همراه سیروس نصیری مدیرکل امور عشایری استان تهران، نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان فیروزکوه و برخی مسئولان از برخی مناطق عشایری شهرستان فیروزکوه بازدید و مشکلات این قشر را بررسی کرد.

در این بازدید مقرر شد تا به منظور تأمین امکانات زیرساختی لازم از جمله احداث پل با هدف عبور دامداران و دام‏ها از منطقه نمرود و یکی از مناطق بخش ارجمند، پیگیری های لازم از سوی سازمان امور عشایری انجام شود.

در ادامه بر روند تسریع در انجام عملیات احداث جاده گرمسار فیروزکوه به منظور تردد دامداران به ویژه در زمان کوچ آنها تأکید شد.

مدیرکل امور عشایری استان تهران از اقدامات ارزنده شهرستان فیروزکوه به منظور ایجاد بستری مناسب به منظور تأمین رفاه حال دامداران منطقه در زماندهای ییلاق و قشلاق قدردانی کرد.

نبود بازار فروش فرآورده‏های تولیدی، استقرار نداشتن صنایع تبدیلی کافی در شهرستان فیروزکوه و کمبود تقاضا برای این محصولات از جمله مشکلات عشایر در منطقه بود که مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.