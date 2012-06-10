آلمان هنوز خیلی کار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، یواخیم لو در گفتگو با ARD اظهار داشت: ما به لحاظ تاکتیکی خیلی خوب بازی کردیم . هر دو تیم خیلی خوب بازی کردند و به یکدیگر فضا ندادند. آلمان موفق شد با یک گل از سد پرتغال بگذرد و باید بگویم بازی خیلی مهمی را برد. ما دیدیم که دانمارک هلند را شکست داد و بنابراین می دانستیم تیمی که می بازد کار خیلی دشواری پیش رو دارد.

وی افزود: هیچکدام از تیم ها نمی خواستند گل بخورند و این شکل از بازی نشان دهنده همین بود. تیم ما زیاد کار دارد. تورنمنت تازه شروع شده و خیلی چیزها نیاز به پیشرفت دارد. من اطمینان دارم که ما می توانیم بهتر شویم.

میروسلاو کلوزه در آستانه حضور در زمین به جای ماریو گومز بود که مهاجم بایرن دروازه پرتغال را باز کرد. یواخیم لو با تایید این موضوع گفت: بله، میرو (کلوزه) داشت به زمین می آمد که ماریو گل زد و برای همین ما تصمیم گرفتیم که کمی صبر کنیم.

رقابت های جام ملت های اروپا با حضور 16 تیم در چهار گروه چهار تیمی از 19 خرداد به میزبانی دو کشور لهستان و اوکراین آغاز شده و تا 11 تیرماه ادمه پیدا می کند.