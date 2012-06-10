نقوش ثابت و براق بودن نقره کاریهای آذربایجان شرقی را متفاوت کرده است

جواد نظمی صبح امروز یکشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: با اقدامات خوبی که در سال های اخیر در راستای شناساندن تاریخچه و قدمت دیرین نقره کاری در آذربایجان شرقی صورت گرفته، اکنون این تفاوت ها و ویژگی های برجسته برای مردم به خوبی قابل تشخیص و تمایز است.



این هنرمند تبریزی با اشاره به سوابق فعالیت های خود در این رشته تصریح کرد: سال گذشته نگارش و چاپ کتاب نفیس «قلم زنی سبک تبریز» را به رشته تحریر در آوردم که می توان گفت تا به امروز این نخستین و تنها منبع موجود در ارتباط با معرفی این هنر پنج هزار ساله به شمار می رود.



نظمی با اشاره به نقش نمایشگاه های بین المللی صنایع دستی در معرفی هرچه بیشتر محصولات صنایع دستی گفت: برپایی چنین نمایشگاه هایی فرصت خوبی برای معرفی هنرهای فراموش شده کشور فراهم می کند که در این بین می توان به هنر از یاد رفته قلم زنی سبک تبریز هم اشاره کرد.

هنرمند نقره کار تبریزی افزود: همچنین نمایشگاه ها فضای مناسبی را برای عرضه و فروش آثار هنرمندان مختلف که در شهرستان ها توانایی جذب مشتری براحتی برای آنها میسر نیست، فراهم می کند.



نظمی آثار قلمزنی نقره سبک تبریز را بسیار ممتاز و زیبا خواند و یادآور شد: با توجه مضاعفی که در چند سال اخیر توسط سازمان میراث فرهنگی استان نسبت به هنر نقره تبریز صورت گرفته، هم اکنون نقره کاری در استان ما رونق مطلوبی پیدا کرده است.



وی گفت: نقره کاری های آذربایجان شرقی از قابلیت های ویژه ای همچون تنوع بیشتر در آثار تولیدی برخوردار است.



نظمی با اشاره به نقش موثر کارگاه ها و کلاس های آموزشی برگزار شده از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در توسعه هنرهای صنایع دستی، خاطرنشان کرد: هم اکنون در استان بالغ بر 200 کارگاه در این زمینه نقره کاری و حکاکی روی آن فعالیت می کنند که در سال های نه چندان دور این رقم تنها به پنج یا شش کارگاه ختم می شد.