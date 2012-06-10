«تعاونی» موتور محرک اقتصاد ملی/ضرورت افزایش ریسک پذیری در جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، کارآفرینی در فرآیند اقتصادی کشور موجبات گردآوری پس اندازهای عمومی، بی‌ هدف و سرگردان شده بهبود سرمایه داخلی را باعث شده و ایجاد اشتغال و تولید انبوه را در مقیاس وسیع کشوری به همراه خواهد داشت.

ایجاد اشتغال نرخ بیکاری را که ریشه بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی است کاهش داده، موجب افزایش تولیدات داخلی و به تبع آن تجارت خارجی را که از مولفه ‌ها و شاخصهای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور است، ارتقا می ‌دهد.

همچنین کارآفرینی مهارتهای بدون استفاده و سرگردان جامعه را به تحرک موثر واداشته و کاهش تمرکز اقتصادی، افزایش سود اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی را فراهم می‌آورد.

کارآفرینی با نگاه تولید نوآورانه موجبات افزایش بهره وری خواهد شد

بدون شک کارآفرینی با نگاه تولید نوآورانه موجبات افزایش بهره وری با هدف خدمت رسانی به جامعه اسلامی و به تبع آن سود رضایت بخش و بالاخره موجبات تحقق شعار محوری تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی خواهد شد.

در این ارتباط استاندار گیلان کارآفرینی را نسخه شفا بخش اقتصاد استان دانست و گفت: گیلان سرشار از استعداد، ظرفیتهای بومی، محلی، منطقه ای و ملی است.

مهدی سعادتی با اشاره به اینکه فرهنگ کار آفرینی در جامعه باید به مهارت عمومی تبدیل شود، افزود: تمامی آحاد مردم با رویکرد کارآفرینانه موضوعات را دنبال کنند.

وی اظهارداشت: استعدادها و ظرفیتهای کشور و استان زمانی شکوفا می شود که با دیدگاه و نگرش کارآفرینی به موضوع نگاه شود.

استاندار گیلان گفت: همه آحاد مردم اعم از شهری و روستایی به ویژه جوانان خلاق، مبتکر و نوآور در راستای تحقق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با نگرشی مثبت و بهره گیری از فرصتها در عرصه‌ های مختلف و با تلاشی مضاعف نسبت به ایجاد و توسعه کسب و کارهای کارآفرینان اعم از علمی و فناوری، صنعتی و کشاورزی، تولیدی و تجاری، خانگی و روستایی اهتمام تا از این رهگذر با پیشرفت و توسعه اقتصادی بیشتر موجبات امنیت شغلی خود، خدمت اجتماعی و کسب سود رضایت بخش و شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم آورند.

وی در ادامه اشتغال را یکی از رویکردهای کارآفرینی دانست و یادآور شد: رویکردهای دیگر کارآفرینی ایجاد کسب و کارهای تولیدی، ایجاد کسب و کارهای مولد نوآورانه در عرصه‌ های علمی، فناوری، صنعتی، کشاورزی، تجارت و خدمات است.

توسعه کارآفرینی نیازمند شناسایی ساختارهای مناسب و راهکارهای موثری است

توسعه کارآفرینی نیازمند شناسایی ساختارهای مناسب و راهکارهای موثری است که بتواند شرایط لازم برای تحقق کارآفرینی در سطح کل آحاد جامعه را فراهم آورد، یکی از ساختارهای مناسب برای جذب کارآفرینان دراستان گیلان بخش تعاونی است.

توسعه همه جانبه گیلان از ضرورتهای جدی و اجتناب ناپذیراست، برای تحقق این مهم عوامل زیادی از قبیل نیروی انسانی، مدیریت، نظام اداری، بودجه و امکانات نقش ایفا می‌ کنند.

یک تحلیل گر مسائل اقتصادی در این زمینه گفت: تعاونى ‌ها مى‌ توانند یک اهرم مناسب براى توسعه اقتصادى به شمار آیند که همگام با سیاستهاى دولت در بهبود شرایط زندگى، کار، تولید و ارتقاى سطح درآمد و وضعیت اجتماعى مردم موثر باشند.

علی اصغر صادقی افزود: کارآفرینی بعنوان رویکرد نوین اقتصادی و عامل مزیت رقابتی ملتها، بنگاهها و نیز یکی ازشاخصهای عمده توسعه ‌ای حتی در میان کشورهای توسعه یافته تلقی می شود.

وی همچنین کارآفرینی را نسخه شفابخش توسعه جامعه دانست و اظهارداشت: تعاونی ‌ها با داشتن اصولی می ‌توانند بستر مناسبی برای فعالیت و موفقیت کارآفرینان باشند.

این تحلیل گر مسائل اقتصادی ادامه داد: با در نظر گرفتن این واقعیت که کارآفرینان صاحب ویژگی‌ ها و توانمندیهای خاصی هستند می ‌توانند در توسعه و موفقیت تعاونی ‌ها نقش بسزایی داشته که این امر خود منجر به گسترش تعاونی ‌ها و توسعه اقتصادی کشور و استان می‌ شود.

کارآفرین یک ایده را تبدیل به باور می ‌کند

به هر حال کارآفرینی تنها ایجاد اشتغال نیست بلکه ایجاد ثروت، فناوریهای جدید و خلاقیت و نوآوری برای کسب درآمد نیز است، کارآفرین یک ایده را تبدیل به باور می ‌کند و در راه عملی شدن این باور تعدادی دیگر از نیروی انسانی را بکار می گیرد که به سهم خود بر اشتغالزایی تاثیر می ‌گذارد.

اگر جوان دانش آموخته دانشگاهی ذهنش به این محدود باشد که از اتاق مسئولی به اتاق دیگر برای اشتغال برود هیچ وقت نمی ‌توان شاهد توسعه اشتغال و کارآفرینی در جامعه بود.

بدون شک شالوده اصلی اقتصاد کارآفرینی نوآوری، اندیشه و تفکر عمیق در بازار کار است متاسفانه بعد از گذشت بیش از یک دهه هنوز این مفهوم مترادف با اشتغال بکار می رود که باید گفت: " اشتغال یکی از خروجی های کارآفرینی است و کارآفرینی مفهومی اعم بر اشتغال است. "

در اقتصاد رقابتی مبتنی بر بازار از کارآفرینی بعنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی یاد می شود که می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشورها، افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی منجر شود.

لزوم ایجاد نظام کارآفرینی با هدف کمک به ایجاد مدیریت یکپارچه و فراگیر

از اجزای کارآفرینی می توان به نوآوری، خطر پذیری، جستجوی فرصتها از طریق کسب و کارهای جدید اشاره کرد، در واقع کارآفرینی بدست افرادی صورت می گیرد که میل شدیدی به سخت کوشی دورنماسازی خارق العاده دارند.

در این میان به نظر می رسد ایجاد نظام کارآفرینی با هدف کمک به ایجاد مدیریت یکپارچه و فراگیر و کمرنگ کردن ضعف نگرش تجاری سازی به لحاظ عدم شکل گیری بورس ایده و تجاری سازی آن از ضروریاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.