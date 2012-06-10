  1. اقتصاد
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۴۴

درگفتگو با مهر اعلام شد؛

افتتاح 20 طرح عشایری در استان تهران

افتتاح 20 طرح عشایری در استان تهران

مدیر امور عشایر استان تهران ضمن اعلام اینکه در هفته جهادکشاورزی 20 طرح عشایری در استان تهران به بهره برداری خواهد رسید، گفت: با افتتاح این پروژه ها برای 650 خانوار عشایری به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.

سیروس نصیری درگفتگو با مهر، درخصوص برنامه های این بخش برای عشایر در هفته جهادکشاورزی اظهارداشت: درحال حاضر 20 طرح عشایری از جمله "احداث انبار چندمنظوره 500 تنی، احداث حمام‌های ضدکنه دامی، تامین آب شرب عشایر، احداث سامانه های خورشیدی، مرمت و احداث ایستگاه انتظار دام و احداث سکوی برداشت آب" آماده افتتاح هستند که تا پایان هفته جهادکشاورزی به بهره برداری خواهند رسید.

وی اضافه کرد: این پروژه ها در شهرستانهای تهران، ملارد، ری، شمیرانات، پاکدشت، ورامین، دماوند و فیروزکوه افتتاح خواهند شد. به گفته این مقام مسئول با افتتاح این پروژه ها برای 650 خانوار عشایری بصورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.

وی با اعلام اینکه اعتبار مجموع این طرحها درحدود 6411 میلیون ریال است، گفت: این طرحها به منظور ارتقای شاخص‌های توسعه انسانی جامعه عشایری استان به مرحله اجرا گذاشته می شود.
 

کد مطلب 1622524

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها