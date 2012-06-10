افتتاح 20 طرح عشایری در استان تهران

سیروس نصیری درگفتگو با مهر، درخصوص برنامه های این بخش برای عشایر در هفته جهادکشاورزی اظهارداشت: درحال حاضر 20 طرح عشایری از جمله "احداث انبار چندمنظوره 500 تنی، احداث حمام‌های ضدکنه دامی، تامین آب شرب عشایر، احداث سامانه های خورشیدی، مرمت و احداث ایستگاه انتظار دام و احداث سکوی برداشت آب" آماده افتتاح هستند که تا پایان هفته جهادکشاورزی به بهره برداری خواهند رسید.

وی اضافه کرد: این پروژه ها در شهرستانهای تهران، ملارد، ری، شمیرانات، پاکدشت، ورامین، دماوند و فیروزکوه افتتاح خواهند شد. به گفته این مقام مسئول با افتتاح این پروژه ها برای 650 خانوار عشایری بصورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.



وی با اعلام اینکه اعتبار مجموع این طرحها درحدود 6411 میلیون ریال است، گفت: این طرحها به منظور ارتقای شاخص‌های توسعه انسانی جامعه عشایری استان به مرحله اجرا گذاشته می شود.

