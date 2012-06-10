  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۳۶

محمدی:

عشایر ایران ییلاق را در جاده ابریشم چادر می زنند

عشایر ایران ییلاق را در جاده ابریشم چادر می زنند

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس شورای فنی صنایع دستی آذربایجان شرقی اظهار داشت: زندگی عشایر سراسر ایران در بخشی ویژه از نمایشگاه بین المللی صنایع دستی جاده ابریشم در تبریز، روایت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، تراب محمدی صبح امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه برگزاری نمایشگاه صنایع دستی جاده ابریشم در تبریز گفت: حضور و نمایش نمونه هایی از نحوه زندگی، آداب و رسوم، نحوه پوشش و خوراک عشایر استان های مختلف کشور از برنامه های جنبی و ویژه نمایشگاه بین المللی صنایع دستی جاده ابریشم در تبریز خواهد بود.

وی با اشاره به نمایش چادرهای اقوام مختلف عشایر در این نمایشگاه، تصریح کرد:عشایر در ایران علیرغم داشتن ویژگی های مشترک، با توجه به منطقه حضور و قومی که دارند دارای وجوه تفاوت و زیبایی های متنوعی در نحوه زندگی و کار هستند.

محمدی عشایر را ذخایر منحصر به فرد فرهنگی و اجتماعی ایران خواند و گفت:ایلات و عشایر ایران طی سال های طولانی سنت ها و آداب و رسوم گذشته خود را حفظ کرده اند که همین اصالت و شیوه خاص زندگی جاذبه های فراوانی را  برای صنعت گردشگری فراهم آورده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یادآور شد: مسکن و نوع زندگی عشایر، زبان و موسیقی، غذاهای محلی، صنایع دستی و لباس های محلی و آیین های به جا آوردن مراسم خاص ایلات و عشایرجاذبه ها و زیبایی فراوانی دارد که هر بیننده ای را به خود جلب می کند.

محمدی تصریح کرد: از آنجایی که آداب و رسوم و شیوه های زندگی هر یک از این اقوام ایلات و عشایر با یکدیگر تفاوت های اساسی داشته و همه این تفاوت ها و گوناگونی ها موجب جذابیت مضاعف آنها شده، حضور همزمان نماینده هایی از این اقوام در نمایشگاه بین المللی صنایع دستی جاده ابریشم می تواند فرصت خوبی برای بازدید و آشنایی علاقه مندان به زندگی عشایر، با این اقوام کوچ نشین فراهم آورد.

وی با اشاره به حضور پررنگ و قدرتمند صنایع دستی عشایر و ایلات کشورمان در نمایشگاه بین المللی صنایع دستی جاده ابریشم گفت:عشایر کالاهاى گوناگونى مانند گلیم، قالی، خورجین و توبره تولید مى‌کنند که از زیبایی ها و طرح های اصیلی برخوردارند.

محمدی ورنی بافی را به عنوان یکی از صنایع دستی پر فروش و دارای بازار بسیار خوب خارجی، محصول دست عشایر آذربایجان شرقی خواند و گفت: نقش‌ هایی که به وسیله بافندگان عشایر بر روی ورنی تصویر می ‌شوند ذهنی بوده و بنا به ذوق و سلیقه بافندگان طراحی و بافته می‌ شوند که همین بکر و ذهنی بودن طرح ها، ورنی عشایر را به یکی از پرطرفدارترین صنایع دستی آذربایجان شرقی تبدیل کرده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یادآور شد: نمایشگاه بین المللی صنایع دستی جاده ابریشم فرصت خوبی برای آشناسازی بازدیدکنندگان و نمایندگان کشورهای خارجی و همچنین مردم سراسر کشورمان با آداب و رسوم، فرهنگ و هنر و صنایع دستی اقوام مختلف ایلات و عشایر ایران و آذربایجان شرقی است.

گفتنی است، نمایشگاه بین المللی صنایع دستی جاده ابریشم با حضور هنرمندانی از کشورهای خارجی مانند مالزی، برونئی، ترکیه، تاجیکستان و آذربایجان و استان های سراسر کشور، اول تا پنجم تیر سال جاری در سالن امیرکبیر نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می شود.

کد مطلب 1622526

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها