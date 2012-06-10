عشایر ایران ییلاق را در جاده ابریشم چادر می زنند

به گزارش خبرنگار مهر ، تراب محمدی صبح امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه برگزاری نمایشگاه صنایع دستی جاده ابریشم در تبریز گفت: حضور و نمایش نمونه هایی از نحوه زندگی، آداب و رسوم، نحوه پوشش و خوراک عشایر استان های مختلف کشور از برنامه های جنبی و ویژه نمایشگاه بین المللی صنایع دستی جاده ابریشم در تبریز خواهد بود.



وی با اشاره به نمایش چادرهای اقوام مختلف عشایر در این نمایشگاه، تصریح کرد:عشایر در ایران علیرغم داشتن ویژگی های مشترک، با توجه به منطقه حضور و قومی که دارند دارای وجوه تفاوت و زیبایی های متنوعی در نحوه زندگی و کار هستند.



محمدی عشایر را ذخایر منحصر به فرد فرهنگی و اجتماعی ایران خواند و گفت:ایلات و عشایر ایران طی سال های طولانی سنت ها و آداب و رسوم گذشته خود را حفظ کرده اند که همین اصالت و شیوه خاص زندگی جاذبه های فراوانی را برای صنعت گردشگری فراهم آورده است.



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یادآور شد: مسکن و نوع زندگی عشایر، زبان و موسیقی، غذاهای محلی، صنایع دستی و لباس های محلی و آیین های به جا آوردن مراسم خاص ایلات و عشایرجاذبه ها و زیبایی فراوانی دارد که هر بیننده ای را به خود جلب می کند.



محمدی تصریح کرد: از آنجایی که آداب و رسوم و شیوه های زندگی هر یک از این اقوام ایلات و عشایر با یکدیگر تفاوت های اساسی داشته و همه این تفاوت ها و گوناگونی ها موجب جذابیت مضاعف آنها شده، حضور همزمان نماینده هایی از این اقوام در نمایشگاه بین المللی صنایع دستی جاده ابریشم می تواند فرصت خوبی برای بازدید و آشنایی علاقه مندان به زندگی عشایر، با این اقوام کوچ نشین فراهم آورد.



وی با اشاره به حضور پررنگ و قدرتمند صنایع دستی عشایر و ایلات کشورمان در نمایشگاه بین المللی صنایع دستی جاده ابریشم گفت:عشایر کالاهاى گوناگونى مانند گلیم، قالی، خورجین و توبره تولید مى‌کنند که از زیبایی ها و طرح های اصیلی برخوردارند.



محمدی ورنی بافی را به عنوان یکی از صنایع دستی پر فروش و دارای بازار بسیار خوب خارجی، محصول دست عشایر آذربایجان شرقی خواند و گفت: نقش‌ هایی که به وسیله بافندگان عشایر بر روی ورنی تصویر می ‌شوند ذهنی بوده و بنا به ذوق و سلیقه بافندگان طراحی و بافته می‌ شوند که همین بکر و ذهنی بودن طرح ها، ورنی عشایر را به یکی از پرطرفدارترین صنایع دستی آذربایجان شرقی تبدیل کرده است.



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یادآور شد: نمایشگاه بین المللی صنایع دستی جاده ابریشم فرصت خوبی برای آشناسازی بازدیدکنندگان و نمایندگان کشورهای خارجی و همچنین مردم سراسر کشورمان با آداب و رسوم، فرهنگ و هنر و صنایع دستی اقوام مختلف ایلات و عشایر ایران و آذربایجان شرقی است.



گفتنی است، نمایشگاه بین المللی صنایع دستی جاده ابریشم با حضور هنرمندانی از کشورهای خارجی مانند مالزی، برونئی، ترکیه، تاجیکستان و آذربایجان و استان های سراسر کشور، اول تا پنجم تیر سال جاری در سالن امیرکبیر نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می شود.