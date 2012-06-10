سرهنگ پاسدار احمد حاتمی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان برگزاری 400 کارگاه آموزشی توسط گروه های جهادی بسیج سازندگی گفت: این کارگاه ها اغلب به صورت چهره به چهره و در زمینه هایی چون آموزش های همگانی و مهارت، پیشگیری از مصرف و آلوده شدن به مواد مخدر سنتی و صنعتی های زندگی برگزار می شود.

وی افزود: گروه های جهادی بسیج سازندگی استان در قالب اردوهای هجرت از یکم تیرماه جاری تا پایان شهریور ماه به 400 روستای سطح استان اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه گروه های جهادی در قالب اردوی طرح هجرت در عرصه های فرهنگی، علمی و عمرانی فعالیت می کنند افزود: فعالیت جوانان در اردوهای طرح جهادی هجرت، زمینه را برای شکوفایی استعدادها و تجربه آموزی این قشر فراهم می کند.

حاتمی پوربا بیان اینکه در سال گذشته فعالیت های انجام شده توسط گروه های جهادی نسبت به سال 89 افزایش 30 درصدی داشته است اظهار داشت: سال گذشته در قالب طرح اردوهای جهادی هجرت شاهد فعالیت های بسیار موثری در حوزه آموزش، بازسازی، نوسازی، اعتقادی و فرهنگی در این استان بودیم.