ادامه انقلاب منطقی ترین راه است / مردم بحرین تسلیم پذیر نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، شیخ علی سلمان گفت: تنها راهی که در برابر مردم وجود دارد ادامه انقلاب است زیرا رژیم همچنان از گزینه های امنیتی استفاده می کند و با توجه به وقایع یکسال و نیم گذشته ادامه انقلاب منطقی ترین راه است.

دبیر کل جمعیت الوفاق بیان کرد: انقلاب باید به طور مسالمت آمیز ادامه پیدا کند و هیچگاه از این روند نباید عقب نشینی کرد.

وی با اشاره به انقلابهای کشورهای دیگر عربی بیان کرد: تونس دوره تنش را سپری می کند، مصر شاهد آشفتگی سیاسی است، یمن به دو سال زمان دارد تا بتواند اهداف خود را محقق سازد اما در بحرین ما در راه تحقق خواسته هایمان موانع را از سر راه برمی داریم.

علی سلمان بیان کرد: مردم بحرین نشان داده اند که تسلیم پذیر نیستند و تا زمانی که به خواسته های خود نرسند از تلاش دست بر نمی دارند.

دبیر کل جمعیت الوفاق گفت: رژیم به دنبال ایجاد اختلاف میان مردم بحرین بوده است اما اجتماعات مردمی در تاریخهای نه مارس، بیست آوریل و 18 مه تمام طرحهای رژیم را به شکست کشانده است.

وی افزود: مردم در بعد رسانه ای نیز رژیم را با وجود در اختیار داشتن پول و امکانات شکست داده اند و توانسته اند توجه جهانیان را به خود معطوف کنند.