محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبر نگار مهر با بیان این مطلب افزود: ازآنجایی که در بافت خاک اطراف سد گتوند لایه های نمک وجود دارد وزارت نیرو در حال انجام عملیات ایمن سازی برای تثبیت و ممانعت از ورود نمک با استفاده از لایه هایی از خاک رس است.

وی در پاسخ به اینکه اما استفاده ازاندود رس یا همان پتوی رس برای مهار نمک جواب نداده و به دلیل ایجاد شیار نمک همچنان از طریق جریان آب پشت مخزن سد نفوذ می کند اظهار داشت: کارشناسان وزارت نیرو درحال انجام عملیات مختلف برای مهار نمک در پشت این سد هستند و تا زمانی که از تثبیت نمک اطمینان حاصل نشود رییس جمهور سد گتوند را افتتاح نمی کند.

رییس سازمان محیط زیست در پاسخ به اینکه چرا پیش از اجرای عملیات این سد ارزیابی زیست محیطی انجام نشد تا مشخص شود که احداث این سد چه مضراتی دارد و موجب شور شدن آب رود خانه کارون می شود تصریح کرد: طراحی احداث این سد مربوط به حدود 22 سال پیش است که در آن زمان هنوز دستورالعملی برای الزام ارزیابی زیست محیطی پروژه‌های عمرانی مطرح نبود.