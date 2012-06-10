برنامه های تابستانی کانون پرورش فکری کتاب محور است

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای بهینه سازی ایام فراغت تابستانی کودکان و نوجوانان با محوریت کتاب و کتاب خوانی خواهد بود.

رضا موزونی گفت: در استان کرمانشاه 31 کتابخانه ثابت و 2 کتابخانه سیار روستایی و یک کتابخانه پستی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دایر خواهد بود.

وی افزود: در تمام این کتابخانه ها کلاس های ویژه تابستانی با موضوعات فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد.

موزونی اضافه کرد: کلاس های هنری با گرایشات سفال، انیمیشن، نقاشی، خوشنویسی و ... و برنامه های فرهنگی با موضوعات معارف اسلامی، فعالیت های دینی، اردوها و بازدیدها از اماکن فرهنگی و مذهبی برپا می شود.

وی خاطرنشان کرد: برای مناسبت های خاص مثل جشن ها و برنامه های سوگواری و مناسبت های خاص، در ایام تابستان مثل ماه مبارک رمضان و ... نیز برنامه های ویژه ای خواهیم داشت.

وی تأکید کرد برنامه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تابستان امسال با محوریت کتاب و نهادینه کردن فرهنگ کتاب خوانی برای کودکان و نوجوانان برنامه ریزی شده است.

موزونی تأکید کرد: کتابخانه های این کانون در آغاز تعطیلات تابستانی دانش آموزان به طور کامل تجهیز خواهند شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه در پایان خاطر نشان کرد: به گونه ای برنامه ریزی کردیم که مراکز وابسته به کانون از لحاظ امکانات و تجهیزات هیچ کمبودی در ایام تابستان نداشته باشند.